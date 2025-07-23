Росстат зафиксировал снижение цен в РФ с 15 по 21 июля на 0,05%, годовая инфляция ушла ниже 9,2%

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Снижение потребительских цен в РФ с 15 по 21 июля составило 0,05% после роста цен на 0,02% с 8 по 14 июля, на 0,79% с 1 по 7 июля ("тарифная" неделя после индексации стоимости услуг ЖКХ в среднем по стране на 11,9%), на 0,07% с 24 по 30 июня, на 0,04% с 17 по 23 июня и с 10 по 16 июня, на 0,03% с 3 по 9 июня, сообщил в среду Росстат.

Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года (с 27 августа по 2 сентября снижение цен тогда составило 0,02%) и, несмотря на ее сезонность, может добавить аргументов сторонникам резкого - более чем на 200 базисных пунктов - уменьшения ключевой ставки 25 июля. Большинство аналитиков в начале недели прогнозировало снижение ставки ЦБ РФ в ближайшую пятницу на 200 б.п. - до 18%. При этом некоторые эксперты допускают и шаг снижения в 300 б.п., ряд экономистов, наоборот, не исключает более скромных 100 б.п.

С начала месяца рост цен в РФ к 21 июля составил 0,76%, с начала года - 4,56%.

Из данных за 21 день июля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 21 июля замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ). Основной рост цен в июле из-за индексации тарифов приходится на первую неделю месяца, поэтому в этом месяце целесообразнее брать недельные данные за июль 2024 года, а не среднесуточные за весь месяц для расчета годовой инфляции.

Цены на продукты и непродовольственные товары

Цены на плодоовощную продукцию в среднем снизились на 3,5% (после уменьшения на 2,3% в предыдущую неделю), в том числе на свеклу - на 9,2%, капусту - на 8,3%, картофель - на 7,3%, огурцы - на 6,8%, морковь - на 4,7%, лук - на 3,1%, помидоры - на 2,2% и бананы - на 1,7%.

Выросли цены с 15 по 21 июля на вермишель - на 0,6%, свинину - на 0,4%, баранину и макаронные изделия - на 0,3%.

Куриные яйца продолжили дешеветь - на 1,1%.

Среди непродовольственных товаров подорожали телевизоры на 0,4%.

Цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Комментарий Минэкономразвития

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в РФ на 21 июля на уровне 9,17%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 15 по 21 июля 2025 года на потребительском рынке дефляция - цены снизились на 0,05%. На продовольственные товары снижение цен ускорилось до 0,27% (с 0,17% неделей ранее). Продолжилось удешевление плодоовощной продукции (на 3,5% после 2,3%). На остальные продукты питания сохраняется околонулевой рост цен (0,01% после 0,02%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,08% (с 0,11% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - также до 0,08% (с 0,19%)", - говорится в обзоре министерства.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 6 июня снизил ключевую ставку до 20% с 21%, при этом оставил свое заявление без направленного сигнала, сохранив фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для достижения таргета по инфляции в 2026 г.

"Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. Это означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики. Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий", - говорилось в июньском заявлении банка.

ЦБ убрал из заявления свой прогноз по инфляции на 2025 год (заседание не было опорным, и формально ЦБ не обязан был публиковать прогноз по инфляции, но обычно делает это и на не опорных заседаниях). Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции 6 июня заявила, что пока динамика инфляции идет ближе к нижней границе прогноза ЦБ в 7-8% на 2025 год, в июле ЦБ возможно снизит свой прогноз.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свои ожидания по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежними - 4,0%.

Как сообщалось в середине июля в релизе правительства по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака по текущей ситуации в экономике, "прогноз по инфляции на 2025 год сохраняется на уровне 7,6%, но возможна корректировка этого показателя до уровня ниже 7% при сохранении текущей динамики".

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале июля, по инфляции в 2025 году составляет 6,8% (снизился с 6,9% по опросу месяц назад), по инфляции в 2026 году - 4,9% (также 4,9%).