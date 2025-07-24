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Hyundai Motor увеличила выручку во II квартале на 7,3%, до рекорда

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Крупнейший южнокорейский автопроизводитель Hyundai Motor Co. получил рекордную выручку во втором квартале за счет увеличения продаж автомобилей.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в апреле-июне 2025 года повысилась на 7,3% в годовом выражении, до 48,3 трлн вон ($35 млрд).

Между тем чистая прибыль в минувшем квартале сократилась на 22,1%, до 3,25 трлн вон.

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Операционная прибыль Hyundai снизилась на 15,8%, до 3,6 трлн вон, тогда как консенсус-прогноз аналитиков предусматривал показатель на уровне 3,5 трлн вон, пишет Bloomberg.

В минувшем квартале Hyundai продала 1,066 млн автомобилей, на 0,8% больше, чем годом ранее. Продажи в Северной Америке выросли на 3,3%, в Южной Америке - на 6,6%, в Европе - на 2,6%, в Южной Корее - на 1,5%, на Ближнем Востоке и в Африке - на 10,2%. Тем временем в Индии продажи упали на 11,5%, в Китае - на 12,6%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4,1%.

Акции компании подешевели на 2% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость выросла на 2,6%.

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