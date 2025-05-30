Hyundai отзывает в РФ 99,3 тысячи автомобилей

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Российское представительство южнокорейского автоконцерна Hyundai (ООО "Хендэ Мотор СНГ") отзывает на российском рынке 99 256 автомобилей из-за риска возгорания вследствие возможного короткого замыкания в модуле блока ABS, сообщил Росстандарт.

Под отзывную кампанию подпали автомобили Hyundai моделей Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованные в 2010-2025 гг.

"Изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке", - поясняет Росстандарт причину отзыва.

На всех отзываемых автомобилях планируется выполнить бесплатную замену мультипредохранителя.

Представители ООО "Хендэ Мотор СНГ" письмом или по телефону проинформируют об отзывной кампании владельцев автомобилей, которых она затрагивает. Самостоятельно определить, подпадает ли автомобиль под отзыв, можно на сайте Росстандарта или с помощью сервиса Auto.ru.