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Brent подорожала до $69,02 за баррель

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть растут в четверг на фоне оптимизма инвесторов в отношении переговоров США с торговыми партнерами.

Financial Times сообщила со ссылкой на информированные источники, что Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Ранее на этой неделе Штаты заключили торговую сделку с Японией.

Надежды на то, что Евросоюз и США смогут договориться до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее американским президентом США Дональдом Трампом пошлины, ослабляют беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и спроса на нефть.

"Надежды на заключение соглашения между ЕС и США способствуют росту аппетита к риску на мировых рынках и поддерживают настрой трейдеров", - отмечают аналитики ANZ Research, мнение которых приводит The Wall Street Journal.

К 14:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,51 (0,74%) до $69,02 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,61 (0,93%), до $65,86 за баррель.

По данным Минэнерго США запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 3,17 млн баррелей. Товарные запасы бензина сократились на 1,74 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 2,93 млн баррелей.

Brent WTI Евросоюз США Минэнерго
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