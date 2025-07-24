Brent подорожала до $69,48 за баррель

Фото: Chi Shiyong/VCG via Getty Images

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать в четверг на фоне оптимизма инвесторов в отношении переговоров США с торговыми партнерами.

К 18:00 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,97 (1,42%) до $69,48 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,09 (1,67%), до $66,34 за баррель.

По данным западных СМИ, Брюссель и Вашингтон близки к заключению торгового соглашения, в соответствии с которым пошлины на поставки европейских товаров в США составят 15%. Ранее на этой неделе Штаты заключили торговую сделку с Японией.

Надежды на то, что ЕС и США смогут договориться до 1 августа, когда должны вступить в силу объявленные ранее президентом Дональдом Трампом пошлины, ослабляют беспокойство трейдеров в отношении перспектив мировой экономики и спроса на нефть.

Дополнительную поддержку нефтяному рынку в четверг оказали данные Министерства труда США, показавшие снижение числа заявок на пособие по безработице по итогам шестой недели подряд. Это говорит об устойчивости американского рынка труда и экономики в целом, отмечают эксперты.

Запасы нефти в США на прошлой неделе заметно снизились - на 3,17 млн баррелей, сообщило Минэнерго.