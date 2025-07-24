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Глава TotalEnergies предупредил о росте цен на дизель из-за новых санкций ЕС против России

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Новые санкции Евросоюза, запрещающие импорт нефтепродуктов, произведенных из российской нефти, толкают цены на дизельное топливо вверх, заявил на телеконференции глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ.

Он объяснил, что дизельное топливо лучше производить из тяжелой нефти, а с уходом российской нефти и наплывом более легкого сырья, в частности, сланцевой нефти США, дизель стало тяжелее производить. В то же время, заметил Пуяннэ, Европе не хватает дизельного топлива, она должна импортировать его.

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