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Глава TotalEnergies отметил переизбыток мощностей на рынке полимеров при низком спросе

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Нефтехимический сектор находится в низком цикле на фоне переизбытка мощностей и слабого спроса, заявил на телеконференции для инвесторов глава TotalEnergies Патрик Пуяннэ, добавив, что эта ситуация длится в течение нескольких кварталов.

Он отметил, что в США запустилось много мощностей, причем не для внутреннего рынка, а для экспорта в Южную Америку и Китай. При этом Китай проводит политику самообеспечения по нефтехимическим мощностям, которые снабжаются этановым сырьем из США.

"Это немного смешно, но так получилось. И Китай преследует политику почти полного самообеспечения нефтехимией. И сегодня даже Китай жалуется", - сказал Пуяннэ, сославшись также на замедление роста экономики, в частности, Китая.

Он также отметил переизбыток нефтехимических мощностей в Европе, где уже закрываются несколько заводов.

По словам Пуяннэ, большинство европейских заводов перерабатывают нафту, которая не так конкурентоспособна сейчас, а внутренний рынок полимеров в Европе не растет. При этом компания видит эффективность интеграции нефтепереработки и нефтехимии на одной площадке. В частности, один из заводов компании в Европе был закрыт, потому что ExxonMobil закрыла мощности по переработке этилена, который ей поставляла TotalEnergies.

Поэтому, считает он, лучше производить эти типы полимеров в Саудовской Аравии или Катаре, где есть более дешевое сырье, чем нафта в Европе.

TotalEnergies Китай Катар Патрик Пуяннэ США Европа Саудовская Аравия
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