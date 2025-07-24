Международные резервы России с 11 по 18 июля сократились на $1,6 млрд

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Международные резервы России на 18 июля составили $683,7 млрд, сообщил Банк России.

По состоянию на 11 июля международные резервы равнялись $685,3 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $1,6 млрд.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные финансовые активы, находящиеся в распоряжении Банка России и правительства. Они складываются из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом, МВФ), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.