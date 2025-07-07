Международные резервы РФ в июне увеличились на 1,2%, до $688,7 млрд

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Объем международных (золотовалютных) резервов РФ в июне 2025 года увеличился на $8,352 млрд, или на 1,2%, до $688,731 млрд с $680,379 млрд, согласно информации на сайте ЦБ РФ.

В январе-июне 2025 года резервы выросли на $79,663 млрд, или на 13,1%, с $609,068 млрд на 1 января.

Стоимость монетарного золота в резервах в июне увеличилась на $508 млн, или на 0,2%, до $248,719 млрд. При этом доля золота в резервах снизилась до 36,1% с рекордных 36,5%.

Банк России после санкций, наложенных на него в 2022 году западными странами, ограничен в управлении значительной частью золотовалютных резервов. Под ограничения не подпала часть резервов, состоящая из золота и активов в китайских юанях. Основными факторами динамики резервов выступают изменения стоимости резервных активов в результате переоценки по отношению к доллару США, а также операции, проводимые в рамках бюджетного правила, и операции со средствами Фонда национального благосостояния.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Они состоят из активов в иностранной валюте, монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР, special drawing rights, расчетная денежная единица, используемая Международным валютным фондом), резервной позиции в МВФ и других резервных активов.