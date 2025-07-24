Anglo American во II квартале снизила выпуск меди на 11% г/г

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Anglo American во втором квартале 2025 года снизила выпуск меди на 11% к данным годичной давности, до 173 тысяч тонн, сообщила компания.

Снижение обусловлено падением производства в Чили на Collahuasi и Los Bronces, которое вызвано ухудшением качества руды и снижением добычи из-за недостатка водных ресурсов (эту проблему Anglo планирует решить в 2026 году, введя в строй опреснительный завод). Эти факторы были частично компенсированы ростом производства на Quellaveco в Перу в результате повышения производительности завода.

Показатель в первом полугодии был на 13% ниже уровня годичной давности, составив 342,2 тысячи тонн.

Прогноз производства меди на 2025 год остался неизменным и составляет 690 - 750 тысяч тонн (Чили - 380 - 410 тысяч тонн, Перу - 310 - 340 тысяч тонн). Производство в Чили зависит от наличия воды и, как ожидается, во второй половине года увеличится. Прогноз по издержкам также остался неизменным и составляет около $1,51 на фунт.

Средняя цена реализации меди чилийских активов была за полугодие на уровне $4,44 за фунт, перуанских - $4,27 за фунт, по сравнению со средней ценой LME $4,28 за фунт.

Добыча железной руды за квартал увеличилась на 3%, до 15,9 млн тонн, в основном благодаря высоким показателям на предприятии Minas-Rio, за полугодие - на 2%, до 31,38 млн тонн. Прогноз на год также остался без изменений - 57-61 млн тонн (Kumba - 35-37 млн тонн, Minas-Rio - 22-24 млн тонн).

Медные и железорудные активы, а также проект по удобрениям являются ключевыми подразделениями для Anglo, которая в рамках своей новой стратегии, принятой после отказа от поглощения со стороны BHP, выходит из алмазного, угольного и никелевого бизнесов. Выделение 51% в платиновом бизнесе (Valterra Platinum Limited, ранее Anglo American Platinum Limited, крупнейший производитель платины), уже состоялось в мае этого года, компания получила листинг на LSE и Йоханнесбургской фондовой бирже.