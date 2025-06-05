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Anglo American готовится начать официальную процедуру продажи De Beers

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Компания Anglo American Plс, контролирующая De Beers, готовится начать официальную процедуру продажи алмазодобытчика, получив признаки заинтересованности от потенциальных покупателей, среди которых два бывших CEO De Beers, сообщает агентство Bloomberg.

Брюс Кливер и Гарет Пенни (являвшийся председателем совета директоров "Норникеля" с 2013 года по март 2022 года) возглавляют группы потенциальных покупателей. Кроме них заинтересован ветеран австралийской горнодобывающей промышленности Майкл О'Кифф. Anglo работает с консультантами, которые готовятся начать процесс продажи, сообщили источники Bloomberg.

Anglo American не комментирует эту информацию, так же как Кливер и Пенни.

Кливер, ушедший с поста главы De Beers в 2023 году, в настоящее время является председателем совета директоров Gemfields Group, занимающейся добычей изумрудов. По данным источников Bloomberg, он находится на продвинутой стадии организации финансирования для потенциального предложения.

Пенни, который возглавлял De Beers в время глобального кризиса 2008-09 гг., когда компании пришлось закрывать часть шахт и привлекать капитал акционеров, сейчас работает председателем управляющей активами компании Ninety One Plc.

О'Кифф сейчас является председателем алмазодобытчика Burgundy Diamond Mines Ltd., управляющим принадлежащим ранее BHP канадским месторождением Ekati.

Выход из капитала De Beers является финальным этапом плана реструктуризации, принятого главой Anglo Данканом Ванбладом в прошлом году, когда Anglo отказалась от поглощения со стороны BHP. Anglo уже согласилась продать угольные и никелевые активы и в июне завершила выделение платинового бизнеса бывшей Anglo American Platinum.

Anglo продает De Beers в момент затяжного кризиса на рынке алмазов, списав за 2 года ее стоимость на сумму $4,1 млрд.

Anglo American De Beers
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