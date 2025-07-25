Puma резко понизила прогноз выручки на 2025 год из-за войны пошлин

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE резко ухудшил прогноз выручки на 2025 год, отметив более слабые, чем ожидалось, результаты на ключевых для него рынках, а также негативные последствия торговых пошлин.

Компания более не рассчитывает добиться увеличения выручки в этом году.

"Спад продаж, отмеченный во втором квартале, вероятно, сохранится до конца этого года, что приведет к увеличению запасов продукции", - говорится в пресс-релизе.

Компания оценивает в 80 млн евро негативные последствия американских пошлин для ее результатов в 2025 году.

По новому прогнозу Puma, выручка с поправкой на колебания валютных курсов в этом году снизится на 11-12% (low double-digit). Ранее компания ожидала увеличения годовой выручки на 1-5% (low- to mid-single-digit).

Согласно предварительным данным, во втором квартале Puma зафиксировала чистый убыток в размере 247 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 41,9 млн евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 8,3% (2% с поправкой на курсовые разницы) - до 1,94 млрд евро. Продажи в Северной Америке упали на 9,1%, в Европе - на 3,9%, в Китае - на 3,9%.

Компания обнародует полную отчетность за второй квартал 31 июля.

Акции Puma теряют в цене 15,8% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 53%.