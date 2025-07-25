Поиск

Puma резко понизила прогноз выручки на 2025 год из-за войны пошлин

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE резко ухудшил прогноз выручки на 2025 год, отметив более слабые, чем ожидалось, результаты на ключевых для него рынках, а также негативные последствия торговых пошлин.

Компания более не рассчитывает добиться увеличения выручки в этом году.

"Спад продаж, отмеченный во втором квартале, вероятно, сохранится до конца этого года, что приведет к увеличению запасов продукции", - говорится в пресс-релизе.

Компания оценивает в 80 млн евро негативные последствия американских пошлин для ее результатов в 2025 году.

По новому прогнозу Puma, выручка с поправкой на колебания валютных курсов в этом году снизится на 11-12% (low double-digit). Ранее компания ожидала увеличения годовой выручки на 1-5% (low- to mid-single-digit).

Согласно предварительным данным, во втором квартале Puma зафиксировала чистый убыток в размере 247 млн евро по сравнению с чистой прибылью в 41,9 млн евро годом ранее. Выручка уменьшилась на 8,3% (2% с поправкой на курсовые разницы) - до 1,94 млрд евро. Продажи в Северной Америке упали на 9,1%, в Европе - на 3,9%, в Китае - на 3,9%.

Компания обнародует полную отчетность за второй квартал 31 июля.

Акции Puma теряют в цене 15,8% на торгах в пятницу. С начала текущего года их стоимость снизилась на 53%.

Puma Китай Европа Германия США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

"КАМАЗ" объявил о вводе сокращенной рабочей недели вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом"

"КАМАЗ" объявил о вводе сокращенной рабочей недели вслед за "АвтоВАЗом" и "ГАЗом"

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Минпромторг сократит перечень товаров для параллельного импорта

Власти готовят дополнительные меры по сглаживанию биржевой волатильности на рынке топлива

В Новгородской области ввели режим ЧС из-за переувлажнения

JD.com ведет переговоры о покупке владельца сети MediaMarkt за 2,23 млрд евро

Brent подорожала до $69,48 за баррель

Brent подорожала до $69,48 за баррель
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });