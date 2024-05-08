Puma в I квартале снизила выручку на 3,9% и подтвердила прогноз на год

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Германский производитель спортивных товаров Puma SE в первом квартале сократил выручку на 3,9% - до 2,1 млрд евро по сравнению с 2,19 млрд евро за аналогичный период прошлого года, сообщается в пресс-релизе.

В органическом выражении продажи повысились на 0,4%.

Прибыль до налоговых и процентных выплат (EBIT) снизилась на 9,4% и составила 159 млн евро.

Чистая прибыль рухнула на 25,5%, до 87,3 млн евро.

Валовая рентабельность Puma поднялась на 1 процентный пункт, до 47,5%.

Продажи в регионе EMEA сократись на 3,2% и не изменились в органическом выражении. В Северной Америке показатель снизился на 4,6% (органический рост на 1%), в Азиатско-Тихоокеанском регионе - на 4,1% (рост на 0,6% в органическом выражении).

Продажи обуви понизились на 2,4% (и выросли на 3,1% органически), одежды - сократились на 6,1% (органическое снижение на 2,4%), аксессуаров - на 5,1% (органическое снижение на 3,2%).

Компания подтвердила прогноз на 2024 год, предусматривающий органический рост продаж на 4-6% и EBIT в диапазоне от 620 млн евро до 700 млн евро.

Котировки акций Puma растут на 4,2% в ходе торгов в среду. Капитализация компании в этом году уменьшилась на 6,75%, до 6,77 млрд евро.