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LG Electronics сократил квартальную чистую прибыль лучше прогнозов

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics во втором квартале 2025 года слабо сократил чистую прибыль, при этом показатель оказался лучше прогнозов рынка.

В апреле-июне чистая прибыль компании снизилась до 609,7 млрд вон ($455 млн) с 629,5 млрд вон годом ранее.

Результат превысил средний прогноз опрошенных FactSet аналитиков, предусматривающий падение показателя до 267 млрд вон.

Выручка компании сократилась на 4,4% и составила 20,735 трлн вон. Операционная прибыль упала на 47% - до 639,4 млрд вон.

С начала 2025 года капитализация LG снизилась на 7,7%, до 13,36 трлн вон.

LG LG Electronics Южная Корея
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