LG Electronics сократила операционную прибыль во II квартале в 1,5 раза

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Южнокорейский производитель потребительской электроники LG Electronics зафиксировал снижение операционной прибыли и выручки во втором квартале 2025 года.

Согласно предварительным данным, операционная прибыль в январе-марте составила 639,1 млрд вон ($468 млн), что в 1,5 раза (на 47%) ниже показателя аналогичного периода прошлого года. Консенсус-прогноз аналитиков - 901,07 млрд вон, отмечает The Wall Street Journal.

Квартальная выручка LG уменьшилась на 4,4%, до 20,74 трлн вон.

Как говорится в пресс-релизе компании, ухудшение финпоказателей в прошедшем квартале связано с сохранением слабых потребительских настроений на большинстве из ключевых для нее рынков. Кроме того, LG отмечает продолжающееся ухудшение внешней деловой среды, в частности, торговую политику США, которая привела к росту издержек и усилению рыночной конкуренции.

Компания обнародует окончательные результаты за второй квартал позднее в этом месяце.

Акции LG Electronics в понедельник подешевели на 3,8%. С начала этого года их стоимость снизилась на 11%.