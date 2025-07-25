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Набиуллина заявила, что ЦБ нужно быть осторожным при принятии дальнейших решений по ставке

Набиуллина заявила, что ЦБ нужно быть осторожным при принятии дальнейших решений по ставке
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ замедляется, в основе этого лежит жесткая ДКП, поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нужно действовать осторожно, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге по итогам заседания совета директоров ЦБ, на котором он снизил ключевую ставку с 20% до 18%.

"Сегодня приняли решение снизить ключевую ставку до 18%. Инфляция снижается, в том числе в устойчивой части. Потребительский спрос постепенно замедляется, кредит растет сдержанными темпами. Все это позволяет нам продолжить снижать ключевую ставку", - сказала она.

"В основе замедления инфляции и возвращения экономики к более сбалансированному росту лежит именно жесткая ДКП. Поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нам нужно двигаться осторожно", - подчеркнула Набиуллина.

"Важно сохранять необходимую жесткость в течении достаточно длительного времени, чтобы обеспечить устойчивое возвращение инфляции к низким значениям", - заявила глава ЦБ.

Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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