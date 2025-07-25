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Набиуллина отметила, что путь возвращения инфляции к цели еще не пройден до конца

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Инфляция в России находится на пути возвращения к цели в 4%, но этот путь пока не пройден до конца, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на брифинге после решения снизить ставку ЦБ с 20% до 18%.

"Мы находимся на пути возвращения инфляции к цели, но этот путь еще не пройден до конца. Уже есть первые результаты, они позволили нам сегодня снова снизить ключевую ставку, плавно адаптируя степень жесткости денежно-кредитной политики к уменьшению инфляционного давления", - сказала Набиуллина.

"Возвращение к цели не означает просто несколько месяцев текущего роста цен вблизи 4%. Оно предполагает устойчивое закрепление инфляции на низком уровне, не только в фактических данных, но и в восприятии людей и бизнеса, то, что мы называем инфляционными ожиданиями. И такой результат требует терпения, взвешенных решений, особенно в условиях, когда дезинфляционные тренды сформировались не так давно, а этому предшествовал долгий период повышенной инфляции", - добавила она.

Эльвира Набиуллина Банк России ЦБ РФ
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