ЦБ РФ не увидел оснований для пересмотра уровня нейтральной ставки

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Совет директоров ЦБ РФ в рамках подготовки основных направлений денежно-кредитной политики рассматривал диапазон нейтральной ставки и не нашел основания для её пересмотра, она останется на уровне 7,5-8,5%, сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в пятницу.

"В рамках подготовки основных направлений денежно-кредитной политики мы рассматривали нейтральный диапазон, то есть это было предметом анализа, но не нашли основания для пересмотра сейчас", - сказала она.

Нейтральная ставка в реальном выражении составляет 3,5-4,5%, что соответствует 7,5-8,5% в номинальном выражении.

Заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин пояснил, что соответственно она не будет пересмотрена и в основных направлениях, потому что в основные направления пойдет базовый прогноз июльского заседания, который опубликован сегодня. "Никакого существенного обсуждения по поводу пересмотра нейтральной реальной ставки не было", - добавил он.