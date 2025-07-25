Поиск

Банк России снизил прогноз по средней ставке на 2025 и 2026 год

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, прогнозировавшихся в апреле, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 28 июля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%).

Прогноз по ставке на 2026 год понижен до 12-13% с 13-14%, на 2027 год сохранен на уровне 7,5-8,5%.

ЦБ также представил ожидания по средней ключевой ставке на 2028 год - этот показатель прогнозируется в размере 7,5-8,5%. Диапазон ставки на подобный период обычно оценивается как нейтральный, то есть оценка уровня нейтральной ставки осталась неизменной.

Банк России ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Ставка ЦБ РФ

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Банк России снизил ключевую ставку до 18%

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Kia отзывает в РФ 79,8 тыс. кроссоверов Sportage для замены предохранителя в блоке ABS

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Глава ВТБ не видит смысла ремонтировать авианосец "Адмирал Кузнецов"

Правительство приостановило действие плавающих ставок пошлин на подсолнечные масло и шрот

"КАМАЗ" вслед за "ГАЗом" объявил о вводе с августа сокращенной рабочей недели

"КАМАЗ" вслед за "ГАЗом" объявил о вводе с августа сокращенной рабочей недели
Хроники событий
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ60 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6815 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2312 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });