Банк России снизил прогноз по средней ставке на 2025 и 2026 год

Москва. 25 июля. INTERFAX.RU - Банк России снизил прогноз по средней ключевой ставке на 2025 год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, прогнозировавшихся в апреле, следует из обновленного макроэкономического прогноза ЦБ.

С 28 июля и до конца 2025 года средняя ключевая ставка прогнозируется в диапазоне 16,3-18% (с 28 апреля она ожидалась в размере 18,8-21,8%).

Прогноз по ставке на 2026 год понижен до 12-13% с 13-14%, на 2027 год сохранен на уровне 7,5-8,5%.

ЦБ также представил ожидания по средней ключевой ставке на 2028 год - этот показатель прогнозируется в размере 7,5-8,5%. Диапазон ставки на подобный период обычно оценивается как нейтральный, то есть оценка уровня нейтральной ставки осталась неизменной.