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Возобновлена подача газа из России в Армению

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Поставки природного газа из России в Армению, временно прерванные из-за ремонтных работ на территории Грузии, возобновлены, сообщило ЗАО "Газпром Армения".

"Поставка газа возобновлена 26 июля в 13:40", - сообщила пресс-служба компании.

Как сообщалось, подача газа была прекращена 24 июля в связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке Казах-Сагурамо (DN 1000) транзитного магистрального газопровода Северный Кавказ - Закавказье на территории Грузии.

В этот период газоснабжение потребителей республики осуществлялось без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана.

"Газпром" является единственным поставщиком природного газа в Армению. Оператором газотранспортной сети выступает ЗАО "Газпром Армения" - 100%-я "дочка" российского концерна.

Армения также получает газ из Ирана с 2009 года, перерабатывает его в электроэнергию и экспортирует в Иран из расчета 3 кВт.ч за 1 куб. м природного газа. Участвующие в программе электростанции на основе 1 куб. м природного газа из Ирана вырабатывают 4-4,5 кВт.ч электроэнергии, излишек остается в Армении.

Поставляемый из Ирана природный газ используется исключительно в рамках программы "Газ в обмен на электроэнергию", соглашение по которому действует до 2030 года.

Газпром Армения газ
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