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Армения увеличила поставки фруктов и овощей в Россию в полтора раза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Армения, по данным на 23 июля, поставила в Россию 103,4 тысячи тонн плодоовощной продукции, что почти в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (69,6 тысячи тонн), сообщает Россельхознадзор.

Глава службы Сергей Данкверт провел встречу с руководителем Инспекционного органа по безопасности пищевых продуктов Армении Тиграном Петросяном.

Россельхознадзор также отметил увеличение поставок срезанных цветов из Армении. С начала года их поставлено свыше 71,1 млн штук, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2024 года (48,5 млн штук). За весь прошлый год отгружено 84,4 млн штук цветочной продукции.

Рост поставок привел к введению с 27 июня нового порядка ввоза срезанных цветов и бутонов из Армении. Ввоз цветочной продукции стал возможен только из мест производства, обеспечивающих процедуру прослеживаемости по всей цепочке - от выращивания до реализации. Россельхознадзор тогда отмечал, что анализ представленной компетентным ведомством Армении информации показал, что "армянское происхождение поставляемой в Россию цветочной продукции не прослеживается", это может свидетельствовать о поставках продукции с неопределенным статусом, в том числе опасной.

Согласно пресс-релизу, на встрече "стороны согласились в необходимости соблюдать фитосанитарные требования ЕАЭС при поставках продукции, а также более детально обсудили порядок допуска цветов в Россию". Петросян заверил, что для Армении российский рынок представляет большое значение и гарантировал выполнение компетентным ведомством республики требований ЕАЭС при экспорте грузов, отмечается в документе.

Россельхознадзор проводит аудит теплиц в Армении. Ведомство проинспектирует часть предприятий, других производителей - армянская служба самостоятельно с дальнейшим предоставлением соответствующих гарантий. По результатам совместной работы 14 производителей цветочной продукции допущены на российский рынок под гарантии армянских коллег.

Как сообщает Россельхознадзор, Данкверт также отметил важность и необходимость совместной работы по развитию единого информационного пространства между государствами в современных условиях, в частности, по интеграции информационных систем в области фитосанитарии для обеспечения прослеживаемости перемещения товаров.

Во встрече приняла участие министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Гоар Барсегян.

Армения ЕАЭС Россельхознадзор Сергей Данкверт Гоар Барсегян Тигран Петросян
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