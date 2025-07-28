Brent подорожала до $68,96 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Котировки нефти растут утром в понедельник после снижения в пятницу и всей прошлой недели в целом.

К 8:10 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,52 (0,76%), до $68,96 за баррель. В прошлую пятницу эти контракты подешевели на $0,74 (1,1%), до $68,44 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,46 (0,71%), до $65,62 за баррель. За прошлую сессию контракт подешевел на $0,87 (1,3%), до $65,16 за баррель.

За минувшую неделю Brent снизилась в цене примерно на 1%, WTI - на 3%.

В понедельник поддержку котировкам оказывает новость о том, что Еврсоюз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

В рамках соглашения Штаты введут пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили, пишут СМИ. При этом пошлины на сталь и алюминий остаются прежними.

По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

По данным Baker Hughes, за минувшую неделю число действующих нефтяных буровых установок в США сократилось на семь и составило минимальные с сентября 2021 года 415 единиц. Число газовых буровых повысилось на пять и достигло 122 единиц.