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Brent подорожала до $69,26 за баррель

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Цены на нефть усилили подъем днем в понедельник на оптимизме в связи с заключением торгового соглашения между Европейским союзом и Соединенными Штатами.

К 14:14 по Москве сентябрьские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,81 (1,2%), до $69,26 за баррель. Сентябрьские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $0,8 (1,23%), до $65,96 за баррель.

Евросоюз и США заключили на встрече американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии. В рамках соглашения Штаты введут пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили. Пошлины на сталь и алюминий остаются прежними.

По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

В Стокгольме 28 июля состоится встреча представителей США и Китая, которые попробуют договориться о продлении "тарифной паузы", истекающей 12 августа.

Соглашение между США и ЕС устранило один из факторов, создававших неопределенность на рынке, и теперь внимание инвесторов переключится на фундаментальные показатели, полагает аналитик PVM Тамаш Варга. В то же время на цены продолжат оказывать давление сильный доллар и сокращающийся импорт нефти в Индию, добавил эксперт.

Кроме того, йеменские хуситы заявили о намерении нападать на любые суда, которые взаимодействуют с израильскими портами. Они призвали все судоходные компании "прекратить сотрудничество с портами Израиля", а все страны - оказать давление на Израиль "для прекращения его агрессии и снятия блокады сектора Газа во избежание эскалации".

Brent WTI Евросоюз США Дональд Трамп Урсула фон дер Ляйен
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