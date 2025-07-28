"Синара-ТМ" увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-июне 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза в годовом измерении, до 3,36 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка компании выросла в 35,5 раза, до 36,1 млрд рублей.

В структуре прибыли от продаж указано, что СТМ получила 3 млрд рублей доходов (дивидендов) от участия в других организациях. В 2024 году доходов по этой статье не было.

Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. рублей):

I полугодие 2025г I полугодие 2024г Динамика Выручка 36 063 645 1 015 834 +35,5 раза Себестоимость 33 912 391 983 156 +34,5 раза Валовая прибыль 2 151 254 32 678 +65,8 раза Прибыль (убыток) от продаж 1 682 397 (376 719) Прибыль до налогообложения 3 549 751 1 077 524 +3,3 раза Чистая прибыль 3 357 067 1 233 505 +2,7 раза

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 2,13 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 21,21 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 13,32 млрд рублей до 23,69 млрд рублей.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".