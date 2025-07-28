"Синара-ТМ" увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза
Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-июне 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза в годовом измерении, до 3,36 млрд рублей, сообщается в отчете компании.
Выручка компании выросла в 35,5 раза, до 36,1 млрд рублей.
В структуре прибыли от продаж указано, что СТМ получила 3 млрд рублей доходов (дивидендов) от участия в других организациях. В 2024 году доходов по этой статье не было.
Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. рублей):
|I полугодие 2025г
|I полугодие 2024г
|Динамика
|Выручка
|36 063 645
|1 015 834
|+35,5 раза
|Себестоимость
|33 912 391
|983 156
|+34,5 раза
|Валовая прибыль
|2 151 254
|32 678
|+65,8 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|1 682 397
|(376 719)
|Прибыль до налогообложения
|3 549 751
|1 077 524
|+3,3 раза
|Чистая прибыль
|3 357 067
|1 233 505
|+2,7 раза
Кредиторская задолженность компании увеличилась с 2,13 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 21,21 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 13,32 млрд рублей до 23,69 млрд рублей.
СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".