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"Синара-ТМ" увеличила полугодовую чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-июне 2025 года увеличило чистую прибыль по РСБУ в 2,7 раза в годовом измерении, до 3,36 млрд рублей, сообщается в отчете компании.

Выручка компании выросла в 35,5 раза, до 36,1 млрд рублей.

В структуре прибыли от продаж указано, что СТМ получила 3 млрд рублей доходов (дивидендов) от участия в других организациях. В 2024 году доходов по этой статье не было.

Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. рублей):

I полугодие 2025гI полугодие 2024гДинамика
Выручка36 063 6451 015 834+35,5 раза
Себестоимость33 912 391983 156+34,5 раза
Валовая прибыль2 151 25432 678+65,8 раза
Прибыль (убыток) от продаж1 682 397(376 719)
Прибыль до налогообложения3 549 7511 077 524+3,3 раза
Чистая прибыль3 357 0671 233 505+2,7 раза

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 2,13 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 21,21 млрд рублей на 30 июня 2025 года, дебиторская - с 13,32 млрд рублей до 23,69 млрд рублей.

СТМ - машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

СТМ Синара Синара-ТМ
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