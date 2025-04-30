Выручка "Синара-ТМ" в I квартале взлетела в 45 раз
Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-марте 2025 года получило 3,31 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 390,7 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании.
Выручка компании выросла в 45 раз до 15,62 млрд рублей.
Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. рублей):
|I кв. 2025г
|I кв. 2024г
|Динамика
|Выручка
|15 619 504
|343 463
|+45 раз
|Себестоимость
|14 488 672
|305 238
|+47,5 раза
|Валовая прибыль
|1 130 832
|38 225
|+29,6 раза
|Прибыль (убыток) от продаж
|892 402
|(194 814)
|-
|Прибыль (убыток) до налогообложения
|3 420 340
|(460 835)
|-
|Чистая прибыль (убыток)
|3 306 739
|(390 706)
|-
Кредиторская задолженность компании увеличилась с 2,13 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 15,3 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская – с 13,32 млрд рублей до 20,21 млрд рублей.
СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".