Выручка "Синара-ТМ" в I квартале взлетела в 45 раз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-марте 2025 года получило 3,31 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 390,7 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании.

Выручка компании выросла в 45 раз до 15,62 млрд рублей.

Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. рублей):

I кв. 2025г I кв. 2024г Динамика Выручка 15 619 504 343 463 +45 раз Себестоимость 14 488 672 305 238 +47,5 раза Валовая прибыль 1 130 832 38 225 +29,6 раза Прибыль (убыток) от продаж 892 402 (194 814) - Прибыль (убыток) до налогообложения 3 420 340 (460 835) - Чистая прибыль (убыток) 3 306 739 (390 706) -

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 2,13 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 15,3 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская – с 13,32 млрд рублей до 20,21 млрд рублей.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".