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Выручка "Синара-ТМ" в I квартале взлетела в 45 раз

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - АО "Синара - Транспортные машины" ("Синара-ТМ", СТМ) в январе-марте 2025 года получило 3,31 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ против чистого убытка в размере 390,7 млн рублей за аналогичный период прошлого года, сообщается в отчете компании.

Выручка компании выросла в 45 раз до 15,62 млрд рублей.

Основные финансовые показатели АО "СТМ" (в тыс. рублей):

I кв. 2025гI кв. 2024гДинамика
Выручка15 619 504343 463+45 раз
Себестоимость14 488 672305 238+47,5 раза
Валовая прибыль1 130 83238 225+29,6 раза
Прибыль (убыток) от продаж892 402(194 814)-
Прибыль (убыток) до налогообложения3 420 340(460 835)-
Чистая прибыль (убыток)3 306 739(390 706)-

Кредиторская задолженность компании увеличилась с 2,13 млрд рублей на 31 декабря 2024 года до 15,3 млрд рублей на 31 марта 2025 года, дебиторская – с 13,32 млрд рублей до 20,21 млрд рублей.

СТМ – машиностроительный холдинг полного цикла, основанный в 2007 году. Компания объединяет 24 производственные площадки, а также более 60 сервисных центров. Входит в группу "Синара".

Синара-ТМ СТМ АО "Синара - Транспортные машины"
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