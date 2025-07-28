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KASE планирует выпуск токенизированных ценных бумаг

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Казахстанская фондовая биржа KASE рассматривает перспективы внедрения токенизированных ценных бумаг, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе торговой площадки.

В бирже также уточнили, что формирование правовой базы для регулирования этой сферы находится на завершающем этапе.

"KASE рассматривает перспективы внедрения токенизированных ценных бумаг. В настоящее время ожидается завершение формирования комплексной правовой базы, необходимой для регулирования данной сферы. Конкретные сроки реализации будут определены после доработки и утверждения соответствующих нормативно-правовых актов", - сообщили в KASE.

Казахстанская фондовая биржа создана в 1993 году по инициативе Национального банка Казахстана и коммерческих банков страны. В настоящее время KASE условно разделена на пять основных секторов: рынок иностранных валют, рынок государственных ценных бумаг, рынок акций и корпоративных облигаций, рынок операций репо и рынок деривативов.

KASE Казахстан
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