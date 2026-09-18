SEC разрешила торги токенизированными акциями в США

Москва. 18 сентября. INTERFAX.RU - Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США разрешила торговлю токенизированными акциями в стране, и как пишет The Wall Street Journal, такое решение может вызвать ажиотаж.

Регулятор на пять лет исключил площадки для торговли токенизированными ценными бумагами (tokenized securities venues, TSV) из определения бирж, что позволит им проводить торги токенизированными акциями с использованием "инновационных разрешенных автоматических маркетмейкеров и пулов ликвидности", говорится в его пресс-релизе. Провайдеры ликвидности для таких пулов на аналогичный срок исключены из определения дилеров.

Торги можно будет проводить в ограниченном объеме, а цифровые бумаги должны предоставлять держателям те же права и привилегии, что и традиционные акции эквивалентного класса.

При остановке торгов на классическом рынке акций должны останавливаться и торги соответствующим инструментом на TSV.

Кроме того, площадки будут обязаны заранее уведомлять эмитентов о планах запуска торгов цифровыми версиями их бумаг, если те созданы третьими лицами, а эмитенты будут вправе их запретить.

"Критически важно, чтобы за этой временной мерой последовало принятие стабильных правил, которые позволят рынкам на блокчейне оставаться жизнеспособным каналом, пока наши рынки капитала продолжают развиваться", - заявил глава SEC Пол Аткинс.

В настоящее время большинство токенизированных акций представляют собой синтетические или основанные на деривативах продукты и торгуются за пределами США, что вызывает недовольство некоторых эмитентов, пишет WSJ.

Между тем квалифицированные инвесторы в Штатах уже имеют доступ к другими токенизированным активам, в частности, паям частных фондов и фондов денежного рынка и сырьевым товарам вроде золота, а Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE) и биржа Nasdaq работают над собственными токенизационными платформами.