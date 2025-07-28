Курс юаня на МосБирже превысил 11,3 руб. впервые с 8 мая

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Курс китайского юаня на торгах Московской биржи в понедельник превысил отметку 11,3 руб., впервые с 8 мая текущего года.

Стоимость китайской валюты в 17:05 по Москве составила 11,315 руб., что на 25,5 коп. (или на 2,3%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. Юань при этом оказался на 24,91 коп. выше уровня действующего официального курса.

Российский рубль в понедельник вечером усилил падение к основным мировым валютам, отыгрывая как очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля, так и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного введения санкций против России; давление на курс нацвалюты оказывает и фактор окончания налогового периода июля.

Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп утверждал, что думал, будто ранее ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении РФ будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Центральным событием конца прошлой недели для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо снижена до 18% годовых. Вместе с тем регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке, но сохранил фразу о продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики (ДКП) для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорилось в сообщении ЦБ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.