Трамп заявил, что новый дедлайн по урегулированию на Украине составит 10-12 дней

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50-ти дней, заявил президент США Дональд Трамп.

"Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп утверждал, что думал, будто ранее ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной.

Президент напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении РФ будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

На вопрос журналиста об инициативе законопроекта американских конгрессменов по санкциям против России, который предусматривает пошлины в 500%, Трамп дал положительную оценку этому документу, назвав его "полезным". "Они разработали довольно хороший законопроект. Возможно, он может легко быть одобрен в Конгрессе", - указал президент США. Однако Трамп пояснил, что если он самостоятельно введет вторичные пошлины в 100% в отношении РФ, то дальнейшие пошлины могут и не понадобиться, так как 100% - это и так очень много.