Индекс МосБиржик опустился к 2730 пунктам на опасениях санкций США против РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ начал неделю с продолжения снижения под давлением распродаж из-за опасений скорого введения США новых антироссийских вторичных санкций, также инвесторы пессимистично восприняли новости о возможной паузе в смягчении монетарной политики ЦБ РФ; фактором поддержки в понедельник выступила подорожавшая нефть (фьючерс на Brent поднимался выше $70 за баррель). Индекс МосБиржи откатился в район 2730 пунктов (уровень 2-недельной давности), лидировали в снижении акции ВТБ (-4,3%), "Аэрофлота" (-3,6%), "НОВАТЭКа" (-3,4%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2730,98 пункта (-1,5%), индекс РТС - 1081,1 пункта (-1,5%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 4,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июля, составил 79,5782 руб. (+2,55 копейки).

"Аэрофлот" в понедельник утром предупредил о вынужденной корректировке расписания рейсов в связи со сбоем информационных систем авиакомпании. В Кремле назвали сообщения о предполагаемой хакерской атаке на информационные системы "Аэрофлота" достаточно тревожными.

По факту хакерской атаки на информационные сервисы компании "Аэрофлот" , которая привела к задержкам и отменам рейсов в аэропорту "Шереметьево", возбуждено уголовное дело.

Подешевели также акции "Группы компаний ПИК" (-3,1%), "Газпрома" (-2,7%), АФК "Система" (-2,6%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (-2,5%), "ВК" (-2,3%), Сбербанка (-1,8% и -1,8% "префы"), "Сургутнефтегаза" (-1,8%), "Интер РАО" (-1,7%), "Московской биржи" (-1,5%), "НЛМК" (-1,5%), "ФосАгро" (-1,3%), "ЛУКОЙЛа" (-1,2%), "Северстали" (-0,9%), "МТС" (-0,8%), "Татнефти" (-0,7%), "Роснефти" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,1%).

Подорожали акции "Норникеля" (+1,8%), ОК "Русал" (+0,8%), ПАО "Полюс" (+0,2%), "ММК" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,1%).

Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее выделил для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. "Я сокращу срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп во время визита в Шотландию.

Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил Трамп.

"Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Также Трамп заявил, что его не устраивает политика российского руководства в отношении Украины. "Я разочарован президентом России Владимиром Путиным", - отметил президент. "Посмотрим, что будет. Я очень разочарован. (...) Нам придётся с этим разобраться", - сказал Трамп.

В то же время Трамп напомнил о неоднократных обсуждениях темы Украины с Путиным и добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом. "Пять раз (...) или четыре раза мы все обсуждали, мы знакомы уже давно", - сказал президент США.

Трамп 14 июля заявил, что разочарован позицией Россией по украинскому урегулированию. Глава Белого дома предупредил, что введет в отношении РФ "очень суровые пошлины, если не будет сделки в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%".

В минувшую пятницу Банк России ожидаемо снизил ключевую ставку на 200 б.п., до 18% годовых, при этом регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке, но сохранил фразу о продолжительном периоде жесткой ДКП для возвращения инфляции к таргету в 2026 году. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2025 год до 6-7% с 7-8%, понизил прогноз по средней ставке на этот год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5% годовых.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила на брифинге, что инфляция в РФ замедляется, в основе этого лежит жесткая ДКП, поэтому, принимая дальнейшие решения по ставке, нужно действовать осторожно. Прогноз по ключевой ставке допускает на оставшихся заседаниях до конца года разнообразные решения - паузы, снижения на 100, на 150, на 200 базисных пунктов, все будет зависеть от новых данных, заявила глава ЦБ. Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 12 сентября 2025 года.

Госсекретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что Трамп хочет добиться завершения украинского кризиса, но считает, что телефонных переговоров для этого недостаточно, нужны конкретные шаги. "Президент ясно дал понять, что пора действовать", - сказал Рубио в эфире Fox News.

Он отметил, что "хорошие телефонные беседы" с президентом России не дают результата, чем Трамп разочарован и теряет терпение. По словам госсекретаря, Трамп считает, что хотя украинский кризис - "не его война", он хотел бы ее прекращения.

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф полагает, что достижение мирного соглашения между Россией и Украиной возможно, и намерен этого добиться. Уиткофф отметил в эфире Fox News, что согласен с заявлениями Трампа о том, что этот конфликт "не должен был начаться", и подчеркнул: "Считаю, что мы сможем его завершить". По его словам, именно заключением мирного соглашения между Россией и Украиной он хотел бы закончить свою дипломатическую карьеру.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ в понедельник попал под давление геополитики. Заявления Трампа ускорили снижение индекса МосБиржи, несмотря на ослабление рубля и рост цен на нефть. На этой неделе будет опубликован ряд финансовых отчетов, а в фокусе внимания продолжат оставаться данные Росстата по недельной инфляции.

Подросли "префы" "Сургутнефтегаза" на фоне ослабления рубля, поскольку компания обладает валютной "кубышкой", и ее переоценка может повлиять на будущие дивиденды. Акции "Аэрофлота" вошли в число аутсайдеров дня на новостях о хакерской атаке на компанию, отметил Федосов.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, индекс МосБиржи упал ниже 2750 пунктов на заявлении Трампа о сокращении отсрочки в 50 дней для решений о достижении мира между Россией и Украиной, а значит, и до потенциального введения обещанных санкций США.

"Теперь уже достаточно очевидно, что рынок полностью закладывал результаты решения ЦБ в цены, причем неважно, на сколько в итоге была снижена ставка. А вот вес фактора геополитической неопределенности по-прежнему остается для рынка самым важным. Без четких ответов инвесторы не готовы увеличить свою активность, а по ряду акций наблюдается сокращение позиций. Стоит отметить, что снижение рынка началось на фоне ослабления рубля и роста котировок нефти - факторов, обычно поддерживающих котировки. Это еще раз подчеркивает высокую геополитическую составляющую в решения инвесторов", - считает эксперт.

Во вторник рынок способен удержаться выше отметки 2700 пунктов по индексу МосБиржи. Однако при сохранении внешних негативных факторов не исключено дальнейшее снижение к уровням 2650-2700 пунктов, полагает Шепелев.

По словам эксперта "БКС МИ" Людмилы Рокотянской, нефть в начале недели растет на новостях о торговом соглашении ЕС и США. Сделка воодушевляет финансовые рынки в целом, а также снимает опасения относительно эскалации торговой войны, которая, в свою очередь, могла бы привести к торможению экономической активности. Фактор, который фундаментально давит на нефтяные цены - ожидания окончания сезона высокого летнего спроса и переход рынка в режим профицита предложения.

Однако глобальная техническая картина остается неопределенной. Пробит тренд от мая текущего года, что усиливает риск спуска в блок поддержки $65-66 за баррель. На текущей неделе ожидается ряд значимых событий, включая экспирацию ближних контрактов - как во фьючерсах на нефть, так и во фьючерсах на природный газ, напомнила Рокотянская.

Как отмечают аналитики компании "Цифра брокер", инвесторы на рынке акций РФ не воодушевились прогнозами Банка России после снижения ключевой ставки в пятницу. ЦБ предоставил нейтральный сигнал относительно перспектив денежно-кредитной политики, прогноз по инфляции на 2025 год был понижен до 6-7%, среднее значение ключевой ставки по итогам года ожидается на уровне 16,3-18%. Столь широкий прогнозный диапазон в отношении среднего значения ключевой ставки оставляет регулятору возможность как понизить ключевую ставку до 14% в дальнейшем, так и оставить ее без изменений, в зависимости от поступающих макроэкономических данных. Банк России также все еще отмечает преобладание проинфляционных рисков в экономике, отмечают эксперты.

Инвесторы на рынке акций РФ не спешат впадать в оптимизм, что может объясняться рядом причин. Во-первых, достаточно широкий прогнозный диапазон по ключевой ставке на конец текущего года отражает сохраняющуюся неопределенность в отношении экономических перспектив. Во-вторых, инвестиционная привлекательность акций во многом определяется показателями корпоративной прибыли - влияние позитивного эффекта более низких процентных ставок на показатели корпоративной прибыли может быть отсрочено на 6-12 месяцев, как показывает история. Тем не менее хорошая новость заключается в том, что у инвесторов есть достаточно времени, чтобы подготовить портфели к более устойчивому восстановлению фондовых индексов в ближайшие месяцы, полагают эксперты компании "Цифра брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели растут. США и ЕС заключили торговое соглашение во время встречи Дональда Трампа и Урсулы фон дер Ляйен в Шотландии. Стороны отметили, что соглашение укрепляет экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира, обеспечивая стабильность и предсказуемость для бизнеса. ЕС также намерен заменить российские энергоресурсы американскими и расширить сотрудничество в области энергетики и технологий, включая закупку американских чипов для искусственного интеллекта.

Теперь участники рынка ждут заседания Федеральной резервной системы (ФРС), которое пройдет в среду. Рынок не ждет от американского ЦБ снижения ставки на предстоящем заседании, при этом шансы на смягчение политики ФРС в сентябре оцениваются более чем в 60%.

Российские инвесторы отыграли решение ЦБ РФ по ставке и понижение прогноза ее уровня на 2025 год до 18,8-19,6%. Это предполагает, что регулятор исключает возможность дальнейшего повышения ставки. В оптимистичном сценарии Центральный банк, исходя из прогноза по средней ставке, ожидает ее снижения до 14-15% на конец года.

"Мы считаем, что снижение ставки отразится на рынке акций в среднесрочной перспективе и что на конец года более вероятен оптимистичный сценарий ЦБ (со ставкой 14-15%). Индекс МосБиржи остается ниже уровня предыдущей поддержки 2800 пунктов, следующим уровнем поддержки выступает 2735 пунктов", - считает Степанов.

По оценке эксперта по фондовым рынкам ИК "Гарда Капитал" Кирилла Селезнева, индекс МосБиржи на этой неделе будет курсировать в диапазоне 2700-2800 пунктов.

ЦБ снизил прогноз по средней ставке на 2026 год на один процентный пункт - до диапазона 12-13%. Если ЦБ снизит ставку в этом году до 16%, это будет означать, что к концу следующего года она достигнет отметки в 10% годовых.

Однако четкого сигнала ЦБ на дальнейшее снижение ставки в сентябре не было. Облигации продолжают постепенно расти, а акции - пока нет. Дополнительно на них оказывает давление геополитика - Трамп заявил, что может ввести вторичные санкции против России из-за проблем в урегулировании украинского конфликта, полагает Селезнев.

В Азии в понедельник преобладала позитивная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,1%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,3%, южнокорейский Kospi - на 0,4%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), просела Европа (индексы FTSE, CAC 40, DAX снизились на 0,5-1%), растут США (индексы к 18:50 МСК подросли на 0,03-0,3%).

ЕС и США пришли к заключению торгового соглашения во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии, сообщили в воскресенье западные СМИ.

"США и Европейский союз договорились о сделке, в результате которой ЕС столкнется с 15%-ми пошлинами на большинство экспортируемых в США товаров, включая автомобили", - информирует Bloomberg. "Пошлины США на сталь и алюминий остаются прежними", - передает агентство слова Трампа.

По словам Трампа, ЕС согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в США $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

Трамп также отметил: "Эта сделка - самая крупная из всех". Он выразил надежду, что обе стороны получат выгоду от достигнутого соглашения.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что речь идет о соглашении между двумя крупнейшими экономиками мира, оно "вселяет уверенность в неопределенные времена, обеспечивает стабильность и предсказуемость для граждан и бизнеса по обе стороны Атлантики".

Председатель Еврокомиссии добавила: "Мы заменим российский газ и нефть значительными закупками американского СПГ, нефти и ядерного топлива".

Соглашение достигнуто менее чем за неделю до крайнего срока, назначенного Трампом - 1 августа. Ранее президент США был намерен ввести пошлины в размере 50% почти на все товары из ЕС.

СМИ напоминают, что в настоящий момент Вашингтон продолжает переговоры по торговле со Швейцарией, Южной Кореей и Тайванем.

На нефтяном рынке в понедельник цены выросли после заявления Трампа относительно сроков введения санкций против России, цена Brent локально превышала $70 за баррель.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 18:50 по московскому времени составила $69,78 за баррель (+2% и -1,1% в пятницу), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,44 за баррель (+2% и -1,3% в пятницу).

За минувшую неделю Brent снизилась в цене примерно на 1%, WTI - на 3%.

В понедельник поддержку котировкам оказывает новость о соглашении ЕС и США, а также заявления президента США Трампа о решении сократить срок в 50 дней, который он ранее отвел для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной. Новый дедлайн для достижения соглашения не будет превышать 10-12 дней, сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Ранее Трамп пообещал ввести пошлины в 100% для покупателей российской нефти и другие санкции, если Москва не заключит мирное соглашение с Киевом до поставленного срока.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже снизились акции ПАО "ИВА" (-7,4%), ПАО "Волгоградэнергосбыт" (-4,2%), ГК "Самолет" (-4,2%), "АГ Кристалл" (-4,1%), ПАО "Софтлайн" (-3,8%), "СПБ биржи" (-3,3%), ПАО "Теплант Восток" (-3,3%), МТС-банка (MOEX: MBRD) (-3,2%), ПАО "Россети Московский регион" (-3,2%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (-3%).

Совет директоров ПАО "Ви.ру" (-0,1%) на заседании 28 июля рассмотрит вопросы о рекомендации по распределению прибыли, включая дивиденды, а также о созыве внеочередного собрания акционеров. Об этом говорится в сообщении ПАО на ленте раскрытия. Размер дивидендов ПАО будет определяться исходя из дивполитики: не менее 50% чистой прибыли ПАО "Ви.ру" за 2024 год при условии соотношения чистый долг/EBITDA не более 3,0х и соблюдения иных условий.

Выросли акции МКФ "Красный Октябрь" (+9,9%), ПАО "Россети Ленэнерго" (+8,9%), ПАО "Россети Юг" (+5,8%), ПАО "Россети Центр" (+4,6%), ПАО "Каршеринг Руссия" (+4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 99,32 млрд рублей (из них 15,76 млрд рублей пришлось на акции ВТБ , 10,55 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 8,15 млрд рублей на акции "Т-Технологии" ).