В связи со сбоем у "Аэрофлота" возбуждено дело о хакерской атаке

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" вызван хакерской атакой, сообщила Генпрокуратура. Сбой вызвал задержку и отмену рейсов в "Шереметьево".

Генпрокуратура поручила организовать надзорные мероприятия в связи ситуацией в аэропорту. Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержкой свыше 80 и отменой около 60 рейсов.

"В аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав", - сказали в ведомстве.

По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 272 УК (неправомерный доступ к компьютерной информации).

"Аэрофлот" ранее 28 июля сообщил об отмене рейсов в Москве и Петербурге из-за сбоя.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал сообщения о предполагаемой хакерской атаке на информационные системы "Аэрофлота" достаточно тревожными.

