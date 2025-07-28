Рубль усилил падение на фоне слов Трампа о более коротком дедлайне для санкций против РФ

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань заметно укрепился по итогам торгов на Московской бирже в понедельник; рубль подешевел к основным мировым валютам, отыгрывая как очередное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании 25 июля, так и новые заявления президента США Дональда Трампа относительно возможного введения санкций против России, давление на курс нацвалюты оказал и фактор окончания налогового периода июля.

Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,3415 руб., что на 28,15 коп. (или на 2,55%) выше уровня закрытия предыдущих торгов. На пике роста стоимость юаня достигала 11,36 руб., что стало максимумом с 8 мая текущего года.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июля на 2,55 копейки, до 79,5782 руб. и опустил курс евро на 14,48 копейки, до 93,206 руб. Официальные курсы доллара и евро были определены Банком России еще до того, как рубль перешел к активному снижению и соответственно не учитывают движение второй половины дня.

Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней, начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп утверждал, что думал, будто ранее ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении РФ будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Центральным событием 25 июля для всех секторов российского финансового рынка стало заседание Банка России, на котором ключевая ставка была ожидаемо снижена до 18% годовых. Вместе с тем регулятор вновь обошелся без направленного сигнала в заявлении по ставке, но сохранил фразу о продолжительном периоде жесткой денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к таргету в 2026 году.

"Текущее инфляционное давление, в том числе устойчивое, снижается быстрее, чем прогнозировалось ранее. Рост внутреннего спроса замедляется. Экономика продолжает возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорилось в сообщении ЦБ. Банк России будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели в 2026 году. В базовом сценарии это предполагает среднюю ключевую ставку в диапазоне 18,8-19,6% годовых в 2025 году и 12,0-13,0% годовых в 2026 году и означает продолжительный период проведения жесткой денежно-кредитной политики.

"Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 6,0-7,0% в 2025 году, вернется к 4,0% в 2026 году и будет находиться на цели в дальнейшем", - указывает ЦБ.

"Президент США Трамп пригрозил России "вторичными санкциями" и торговыми пошлинами, не уточнив, впрочем, в чем они будут заключаться, если Россия в течение 10-12 дней вместо объявленных ранее 50 не согласится на некую, понятную, видимо, только американскому лидеру, "сделку по Украине". В этом заявлении много неясностей, которые могут сигнализировать о том, что прославившийся своими непредсказуемыми заявлениями Трамп в любой момент способен взять свои слова обратно. Для рубля и фондового рынка сам факт изменения риторики американского лидера в адрес России оказался негативом, хотя, учитывая давно испорченные отношения Москвы и Вашингтона, слишком паниковать из-за таких заявлений не стоит. На этом фоне юань взлетел до уровней начала мая, а доллар - до уровней последней декады мая, превысив психологически значимую отметку в 80 рублей", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

По ее словам, "в обесценении рубля нет ничего неожиданного, так как российская валюта ранее была сильно перекуплена. Впрочем, нельзя исключать, что к концу первой декады августа возможен новый раунд российско-украинских переговоров в Стамбуле, возможно, даже с участием глав государств и в том числе президентов США и Турции (такое пожелание выражала ранее украинская сторона), и риторика Трампа может опять измениться".

"Президента США в понедельник заявил о том, что он принял решение сократить срок в 50 дней, который ранее предоставил для достижения мирного соглашения между Россией и Украиной. Подобная риторика увеличивает геополитические риски, в том числе повышая угрозу новых антироссийских санкций. Они могут затронуть поставки нашей нефти, что сократит и без того ограниченный приток иностранной валюты от экспорта. На этом фоне юань вышел вверх из двухмесячного диапазона консолидации 10,78-11,08 руб. Следующей целью восстановления китайской валюты может стать трехмесячная вершина, находящаяся немного ниже уровня 11,5 руб.", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

По мнению директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максима Тимошенко, "фактор поддержки рубля в виде жесткой ДКП начинает постепенно снижать свое влияние на национальную валюту. Определяющим для курса рубля по-прежнему остается баланс экспорта и импорта, который в последнее время сместился в пользу экспортеров. Не стоит сбрасывать со счетов и геополитику, которая может оказать влияние на курс нацвалюты как в ту, так и в другую сторону".

"Ослабление рубля может быть связано с завершением активной фазы подготовки к уплате налогов и дивидендов, а также с ростом спроса на иностранную валюту из-за сезонности и ожидаемого снижения рублевых процентных ставок. Также не исключено, что падение курса нацвалюты связано с повышенной геополитической неопределенностью. В базовом сценарии можно ожидать, что ослабление рубля будет происходить постепенно, с паузами и коррекциями", - считает старший аналитик УК "Первая" Наталья Ващелюк.

Нефть дорожает в понедельник вечером, однако цены отошли от максимумов, к которым они поднимались на заявлениях президента США Дональда Трампа в отношении России. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 п московскому времени составила $69,79 за баррель, что на 1,97% выше, чем на закрытие предыдущей сессии. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене на 2%, до $66,46 за баррель. Ранее в ходе сессии цена Brent поднималась до $70,35 за баррель, WTI - до $67,06 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку в понедельник оказала информация о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, ослабившая опасения трейдеров в отношении перспектив глобального спроса на нефть.

Заявления Трампа по России спровоцировали всплеск на рынке, однако затем цены немного откатились вниз. "До сих пор трейдеры в основном не учитывали возможность серьезных последствий планируемых санкций, однако сегодняшние заголовки заставляют пересмотреть прогнозы потенциальных перебоев в поставках или увеличения расходов на транспортировку из-за изменения торговых потоков", - отмечает трейдер CIBC Private Wealth Group Ребекка Бэбин.

Рублевые ставки межбанковского кредитного рынка (МБК) после незначительных колебаний в конце прошлой недели перешли к снижению вслед за сокращением ключевой ставки ЦБ РФ. Так, согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 25 июля выросла всего на 1 базисный пункт - до 19,12% годовых. Вместе с тем срочная версия RUONIA на сроки один месяц и три месяца опустилась в понедельник по отношению к пятнице на 6 базисных пунктов - до 19,64% и 20,65% годовых соответственно, а на срок шесть месяцев - уменьшилась на 3 базисных пункта, до 21,70% годовых.