Рынок акций РФ открылся в основную сессию ростом индексов МосБиржи и РТС на 0,4%

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов основной сессии на МосБирже во вторник демонстрирует коррекционный рост после падения накануне на фоне заявлений президента США в отношении возможного введения новых антироссийских санкций; поддержку российским акциям оказывает выросшая нефть (фьючерс на Brent торгуется выше $70 за баррель). Индексы МосБиржи и РТС за минуту основных торгов прибавили по 0,4%, лидируют в росте акции "Норникеля" (+1,9%), ПАО "Полюс" (+1,2%), ОК "Русал" (+1,2%).

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2742,46 пункта (+0,4%), индекс РТС - 1085,62 пункта (+0,4%); цены большинства "голубых фишек" на бирже выросли в пределах 1,1%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 29 июля, составляет 79,5782 руб. (+2,55 копейки).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+1,1%), "Группы компаний ПИК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,9%), "Северстали" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "Московской биржи" (+0,6%), "ЛУКОЙЛа" (+0,5%), "АЛРОСА" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (+0,3% и +0,7% "префы"), "Газпрома" (+0,2%), "Роснефти" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,1% "префы"), "ММК" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

Сбербанк в I полугодии получил 859 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 816 млрд руб. годом ранее (консенсус составлял 858 млрд руб.), сообщил банк. По итогам II квартала Сбер получил 422,9 млрд руб. чистой прибыли по МСФО против 419 млрд руб. годом ранее (консенсус - 422 млрд руб.).

МКПАО "Яндекс" (+0,9%, до 4203 рубля) по итогам II квартала 2025 года увеличило выручку по МСФО на 33%, до 332,5 млрд рублей, сообщила компания. Скорректированная EBITDA в отчетном периоде выросла на 39% и составила 66 млрд рублей. Рентабельность по показателю - 19,9%. Показатели по выручке и скорр. EBITDA оказались лучше консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали выручку на уровне 327,7 млрд рублей, показатель скорр. EBITDA - 61 млрд рублей.

Кроме того, "Яндекс" второй раз подтвердил прогноз по выручке и скорректированной EBITDA на 2025 год, говорится в финотчете компании. По итогам года компания ожидает роста выручки более чем на 30%, а скорр. EBITDA превысит 250 млрд рублей.

Совет директоров "Яндекса" на ближайшем заседании 31 июля рассмотрит предложения менеджмента компании о выплате дивидендов по итогам I полугодия в размере 80 руб./акция, сообщила компания в отчетности.

Подешевели акции "ВК" (-0,7%), "Татнефти" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "МТС" (-0,1%), ВТБ (-0,1%).

Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп утверждал, что думал, будто ранее ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении РФ будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

Комментарии аналитиков

Как отмечает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич, индекс МосБиржи в ходе торгов может попытаться протестировать поддержку на уровне 2700 пунктов.

Рост геополитических рисков на заявлениях Трампа привел накануне к активизации продаж в российских акциях. Среди аутсайдеров выступили бумаги ВТБ, где дополнительное давление оказала информация о том, что наблюдательный совет банка 30 июля рассмотрит вопрос о допэмиссии.

Утром во вторник на рынке акций РФ вероятна коррекция, однако в ходе сессии продажи могут вновь активизироваться, что приведет к дальнейшему отступлению индекса МосБиржи с рисками тестирования поддержки на уровне 2700 пунктов. Поводами для дальнейшего снижения рынка выступят геополитические риски, отсутствие поддерживающих новостей и неуверенность инвесторов относительно траектории снижения ключевой ставки ЦБ РФ, подогреваемая ослаблением рубля. Целевым диапазоном для индекса МосБиржи во вторник выступает коридор 2700-2750 пунктов, считает Зварич.

Аналитики компании "Цифра брокер" также отмечают ослабление рубля из-за жестких заявлений Трампа о сокращении 50-дневнего срока для России на заключение мирного соглашения с Украиной до 10-12 дней и на фоне снижения ключевой ставки ЦБ.

В перспективе до конца года ослабления рубля может продолжиться. Валютная выручка нефтегазовых экспортеров снижается, что означает сокращение продаж валюты. Кроме того, власти ввели полный запрет на экспорт бензина в августе, что может оказать дополнительное давление на курс рубля. Также ослаблению рубля может способствовать возможный рост импорта после затоваривания. В связи со снижением ключевой ставки ЦБ кредитная активность населения может незначительно увеличиться, поддерживая спрос на импортные товары. Запасы импортеров после затоваривания будут уменьшаться, вследствие чего импорт будет возрастать, полагают эксперты компании "Цифра Брокер".

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Магомед Магомедов, инвесторы продолжают оценивать пятничное решение ЦБ РФ о снижении ключевой ставки до 18% и широкий диапазон обновленных прогнозов по ставке на 2025-2026 гг. Отсутствие четких сигналов регулятора по будущей траектории ДКП сохраняет неопределенность.

На неделе внимание инвесторов также будет направлено на дальнейшие заявления администрации США, финализацию нового пакета санкций ЕС и сигналы от Банка России.

Индекс МосБиржи вновь торгуется в зоне повышенной волатильности, удерживаясь выше уровня поддержки 2700 пунктов. Верхняя граница ближайшего сопротивления сместилась к 2840 пункта. 100-дневная скользящая средняя располагается на отметке 2878 пунктов и остается стратегической целью для "быков" - закрепление выше нее откроет дорогу к восстановлению в район 2900 пунктов, считает Магомедов.

В США накануне снизился индекс акций Dow Jones (-0,1%), подросли и обновили максимумы Nasdaq (+0,3%) и S&P 500 (+0,02%), причем последний сделал это уже шестую сессию подряд; инвесторы оценивали развитие событий в международной торговле и другие новости.

По сообщениям СМИ, Европейский союз и США заключили торговое соглашение во время встречи американского президента Дональда Трампа с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

В рамках соглашения Вашингтон введет пошлину в размере 15% на импорт большинства европейских товаров, включая автомобили. Трамп ранее угрожал тарифами в 30%. При этом пошлины на сталь и алюминий не изменятся.

По словам американского лидера, ЕС также согласился закупить энергоносители на $750 млрд, инвестировать в Штаты $600 млрд, открыть рынки стран для торговли с США с нулевыми тарифами и закупить множество единиц военной техники.

На 28-29 июля также запланирован визит американского министра финансов Скотта Бессента в Стокгольм, где он рассчитывает провести третий раунд торговых переговоров с Китаем.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 29-30 июля. Экономисты и инвесторы в основном ждут сохранения базовой процентной ставки американским ЦБ в текущем диапазоне в 4,25-4,5% годовых.

В Азии во вторник наблюдается смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,8%, австралийский индекс ASX Australia подрос на 0,04%, южнокорейский Kospi - на 0,7%, китайский Shanghai Composite - на 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,6%), слабо "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы растут на 0,1-0,3%).

Инвесторы ждут публикаций корпоративных отчетностей за второй квартал, которых будет много на этой неделе, а также следят за ходом переговоров между США и их торговыми партнерами.

Президент США Трамп заявил накануне, что намерен ввести пошлины на уровне 15-20% для тех стран, с которыми у Вашингтона не будет торгового соглашения к 1 августа. Он пояснил, что нацелен на заключение соглашений с крупными торговыми партнерами, а для остальных стран просто определит размер пошлин.

В Стокгольме в понедельник начались торговые переговоры между делегациями из Вашингтона и Пекина.

Экспорт Гонконга в июне вырос на 11,9% относительно того же месяца прошлого года, импорт - на 11,1%, по данным местного статуправления. Темпы повышения обоих показателей были минимальными за пять последних месяцев.

Цены на нефть

На нефтяном рынке утром во вторник цены стабилизировались после подъема более чем на 2% по итогам предыдущей сессии.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 10:01 по Москве составила $70,03 за баррель (+0,01% и +2,3% в понедельник), сентябрьская цена фьючерса на WTI - $66,69 за баррель (-0,02% и +2,4% накануне).

Поддержку нефтяному рынку накануне оказала информация о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, ослабившая опасения трейдеров в отношении перспектив глобальной экономики и, соответственно, спроса на нефть.

Подъему цен также способствовали заявления Трампа по России относительно дедлайна для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной.