Рубль во вторник продолжил дешеветь в паре с юанем, отыгрывая риски в геополитике

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Китайский юань умеренно подрастает на Московской бирже утром во вторник; рубль продолжает дешеветь на внутреннем валютном рынке, отыгрывая как сохраняющиеся геополитические риски, так и очередное понижение ключевой ставки ЦБ на июльском заседании, что в целом снижает привлекательность вложений в рублевые активы.

По итогам первой минуты торгов китайский юань вырос на Московской бирже на 11,35 коп. - до 11,455 рубля. Китайская валюта при этом оказалась на 33,41 коп. выше уровня действующего официального курса.

Новый дедлайн по достижению соглашения между РФ и Украиной не будет превышать 10-12 дней вместо ранее намеченных 50 дней, заявил президент США Дональд Трамп. "Я установлю новый срок: примерно на 10 или 12 дней начиная с сегодняшнего дня. Нет причин ждать", - сказал он в понедельник на встрече с премьером Великобритании Киром Стармером в Шотландии.

Трамп утверждал, что думал, будто ранее ему удалось договориться минимум о перемирии, однако ситуация оказалась иной. Президент США напомнил, что ранее он предложил срок в 50 дней для урегулирования ситуации на Украине, после чего, в случае отсутствия прогресса, в отношении РФ будут введены новые пошлины. "Я хочу быть благородным, но мы просто не видим никакого прогресса", - отметил Трамп.

14 июля президент США сообщил о планах ввести "суровые меры" против Москвы при отсутствии сделки по урегулированию ситуации на Украине через 50 дней. "Мы очень, очень недовольны Россией. Я недоволен. Мы введем очень суровые пошлины, если соглашение не будет заключено через 50 дней", - сказал Трамп на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Он пояснил, что речь идет о "вторичных пошлинах примерно в 100%".

По мнению аналитиков компании "Цифра брокер", "ослабление рубля, вероятно, связано как с жесткими заявлениями Дональда Трампа о сокращении 50-дневнего срока для России на заключение мирного соглашения по Украине до 10-12 дней, так и со снижением ключевой ставки ЦБ. В перспективе до конца года ослабление рубля может продолжиться. Валютная выручка нефтегазовых экспортеров снижается, что означает сокращение продаж валюты. Кроме того, власти ввели полный запрет на экспорт бензина в августе, что может оказать дополнительное давление на курс нацвалюты. Также ослаблению рубля может способствовать возможный рост импорта после затоваривания. В связи со снижением ключевой ставки кредитная активность населения может незначительно увеличиться, поддерживая спрос на импортные товары. Запасы импортеров после затоваривания будут уменьшаться, вследствие чего импорт будет возрастать".

Мировые цены на нефть не демонстрируют ярко выраженной динамики 29 июля утром после подъема более чем на 2% по итогам предыдущей сессии. Стоимость сентябрьских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по московскому времени составила $70,02 за баррель, что всего на 2 цента ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В понедельник эти контракты выросли в цене на 2,3%, до $70,04 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому моменту на 0,01%, до $66,70 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 2,4%, до $66,71 за баррель.

Поддержку нефтяному рынку накануне оказала информация о заключении торгового соглашения между США и Евросоюзом, ослабившая опасения трейдеров в отношении перспектив глобальной экономики, и соответственно, спроса на нефть. Подъему цен также способствовали заявления президента США Дональда Трампа по России.

Внимание нефтяных трейдеров на этой неделе также направлено на заседание Федеральной резервной системы, которое пройдет 29-30 июля. Экономисты и инвесторы в основном ждут сохранения базовой процентной ставки американским ЦБ в текущем диапазоне в 4,25-4,5% годовых.