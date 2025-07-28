Поиск

Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование

Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование
Фото: Christopher Furlong/Getty Images

Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее выделил для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Я сокращу срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп во время визита в Шотландию.

Вместе с тем американский лидер заявил, что его не устраивает политика российского руководства в отношении Украины.

"Я разочарован президентом России Владимиром Путиным", - отметил он.

"Посмотрим, что будет. Я очень разочарован (...) Нам придётся с этим разобраться", - сказал Трамп.

В то же время он напомнил о неоднократных обсуждениях темы Украины с Путиным и добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом. "Пять раз (...) или четыре раза, мы все обсуждали, мы знакомы уже давно", - сказал президент США.

Трамп 14 июля заявил, что разочарован позицией Россией по украинскому урегулированию. Глава Белого дома предупредил, что введет в отношении РФ "очень суровые пошлины, если не будет сделки в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%".

Дональд Трамп США Украина Шотландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп заявил, что новый дедлайн по урегулированию на Украине составит 10-12 дней

Премьер Малайзии заявил, что Таиланд и Камбоджа согласны на немедленное прекращение огня

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Туроператоры следят за ситуацией с лесными пожарами в Турции

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 июля

КНДР не заинтересована в контактах с Южной Кореей

Обострение палестино-израильского конфликта

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Хуситы намерены атаковать любые суда, сотрудничающие с израильскими портами

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Германии, есть пострадавшие

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Трамп и фон дер Ляйен согласовали торговое соглашение

Что произошло за день: воскресенье, 27 июля

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине

Макрон обсудил с Зеленским борьбу с коррупцией на Украине
Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6831 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2321 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });