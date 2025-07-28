Трамп сокращает срок в 50 дней, отведенный им на украинское урегулирование

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Москва. 28 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что принял решение сократить срок в 50 дней, который он ранее выделил для достижения мирного соглашения между РФ и Украиной.

"Я сокращу срок в 50 дней, который дал, потому что я уже знаю ответ на вопрос, что произойдет", - сказал Трамп во время визита в Шотландию.

Вместе с тем американский лидер заявил, что его не устраивает политика российского руководства в отношении Украины.

"Я разочарован президентом России Владимиром Путиным", - отметил он.

"Посмотрим, что будет. Я очень разочарован (...) Нам придётся с этим разобраться", - сказал Трамп.

В то же время он напомнил о неоднократных обсуждениях темы Украины с Путиным и добавил, что у него хорошие отношения с российским президентом. "Пять раз (...) или четыре раза, мы все обсуждали, мы знакомы уже давно", - сказал президент США.

Трамп 14 июля заявил, что разочарован позицией Россией по украинскому урегулированию. Глава Белого дома предупредил, что введет в отношении РФ "очень суровые пошлины, если не будет сделки в течение 50 дней". Он добавил, что речь идет о вторичных пошлинах "примерно в 100%".