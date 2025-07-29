Evraz объединит российские активы на новом ПАО

Предполагается, что акции нового ПАО выйдут на торги на МосБирже в I полугодии 2026 г.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Группа Evraz объединит российские активы на ПАО "Евраз", которое будет зарегистрировано в Нижнем Тагиле.

Предполагается, что акции нового ПАО выйдут на торги на Московской бирже в I полугодии 2026 года, сообщила компания.

В ПАО "Евраз" войдут два филиала: Западно-Сибирский металлургический комбинат (в который также входит "Евразруда") и Нижнетагильский металлургический комбинат. Всего ПАО "Евраз" объединит около 60 юридических лиц, которые сохранят свои названия и продолжат операционную деятельность в качестве его дочерних обществ.

"В текущей экономической ситуации в металлургии объединение Западно-Сибирского и Нижнетагильского комбинатов в крупную промышленную компанию обеспечит стабильность производства и продолжение наших инвестиций в развитие", - отметил вице-президент, руководитель дивизиона "Сибирь" группы Evraz Павел Синяев.