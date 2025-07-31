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Инвестфонд Atlas закрыл сделку по покупке североамериканского бизнеса Evraz

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Инвестфонд Atlas сообщил о закрытии сделки по покупке североамериканского подразделения группы Evraz.

На базе приобретенных активов Atlas создал компанию Orion Steel.

Как сообщалось, вознаграждение за продажу включает авансовый платеж в размере $50 млн и отложенный платеж до $450 млн. Отложенное вознаграждение выплачивается "при условии достижения определенных этапов бизнесом в Северной Америке после закрытия продажи", говорится в сообщении.

В мае 2022 года Evraz Plc, материнская компания Evraz North America, была внесена в санкционный список Великобритании, тогда же компании была выдана генеральная лицензия OFSI, разрешающая Evraz NA продолжать свою деятельность. С момента введения санкций североамериканское подразделение функционирует как полностью независимая организация, отдельная от Evraz Plc. О том, что североамериканский актив выставлен на продажу, Evraz объявил в конце лета 2022 года. В конце июня Evraz получил лицензию OFSI на продажу североамериканского подразделения.

Evraz North America занимает около 44% североамериканского рынка рельсовой продукции и около трети рынка по производству труб большого диаметра. В регионе у компании производственные площадки в США (Портленд, Пуэбло) и Канаде (Реджайна, Калгари и Рэд Дир). В периметр подразделения также входят активы по ломопереработке в Западной Канаде, Северной Дакоте и Колорадо.

На этой неделе Evraz объявил, что планирует объединить российские активы на базе АО "Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат ", которое станет публичным и будет переименовано после завершения всех необходимых процедур в ПАО "Евраз". Акции нового ПАО планируется вывести на торги на МосБирже в I полугодии 2026 года.

На прошлой неделе арбитражный суд Московской области принял решение приостановить действие корпоративных прав Evraz Plc в ЭЗО АО "Евраз НТМК". Таким образом, акционеры Evraz Plc могут (или, для резидентов РФ, должны) напрямую владеть акциями "Евраз НТМК", следуя правилам, установленным законом об ЭЗО.

Evraz Atlas
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