Поиск

Головная компания "Газпрома" закончила I полугодие с убытком в 11 млрд руб. по РСБУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в первом полугодии 2025 года составил 10,765 млрд рублей, что в 45 раз меньше, чем годом ранее (480,641 млрд руб. убытка за 6 месяцев 2024 года), сообщается в бухгалтерской отчетности.

Во втором квартале 2025 года компания получила 7,359 млрд рублей чистой прибыли.

Общая выручка за полугодие выросла на 4% - до 3,05 трлн рублей.

В том числе на 10% - до 1,935 трлн рублей - выросла выручка от продажи газа. При этом себестоимость реализации газа упала на 20%. В середине 2024 года завершились закупки туркменского газа, в результате чего в газовом балансе российского концерна было освобождено место для газа собственной добычи. В результате валовая прибыль от продаж газа выросла на 70% - до 983 млрд рублей, а общая валовая прибыль достигла 941 млрд рублей (+65%).

Прибыль от продаж составила 178 млрд рублей, тогда как годом ранее был убыток от продаж в 197 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих расходов и доходов уменьшилось более чем в два раза - до 284 млрд рублей с 620 млрд рублей годом ранее.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Газпром
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 859 млрд рублей

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

Нефть Brent подешевела до $69,92 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Рынок акций к вечеру откатился к уровню 2-недельной давности на опасениях о санкциях США

Аэропорт Калининграда сообщил о сбое информационных систем

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6836 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });