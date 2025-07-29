Головная компания "Газпрома" закончила I полугодие с убытком в 11 млрд руб. по РСБУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в первом полугодии 2025 года составил 10,765 млрд рублей, что в 45 раз меньше, чем годом ранее (480,641 млрд руб. убытка за 6 месяцев 2024 года), сообщается в бухгалтерской отчетности.

Во втором квартале 2025 года компания получила 7,359 млрд рублей чистой прибыли.

Общая выручка за полугодие выросла на 4% - до 3,05 трлн рублей.

В том числе на 10% - до 1,935 трлн рублей - выросла выручка от продажи газа. При этом себестоимость реализации газа упала на 20%. В середине 2024 года завершились закупки туркменского газа, в результате чего в газовом балансе российского концерна было освобождено место для газа собственной добычи. В результате валовая прибыль от продаж газа выросла на 70% - до 983 млрд рублей, а общая валовая прибыль достигла 941 млрд рублей (+65%).

Прибыль от продаж составила 178 млрд рублей, тогда как годом ранее был убыток от продаж в 197 млрд рублей.

Отрицательное сальдо прочих расходов и доходов уменьшилось более чем в два раза - до 284 млрд рублей с 620 млрд рублей годом ранее.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.