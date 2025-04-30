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Головная компания "Газпрома" в I квартале сработала почти без убытка

Москва. 30 апреля. INTERFAX.RU - Чистый убыток головной компании ПАО "Газпром" по российским стандартам (РСБУ) в первом квартале 2025 года составил 18,124 млрд рублей, что в восемь раз меньше, чем годом ранее (450 млрд рублей убытка за январь-март 2024 года), сообщается в бухотчетности компании.

Общая выручка выросла на 5% - до 1,802 трлн рублей.

В том числе на 8% - до 1,219 трлн рублей выросла выручка от продажи газа. При этом себестоимость реализации газа упала на 19%. В середине 2024 года завершились закупки туркменского газа, в результате чего в газовом балансе российского концерна было освобождено место для газа собственной добычи. В результате валовая прибыль от продаж газа выросла на 56% - до 637 млрд рублей, а общая валовая прибыль достигла 641 млрд рублей.

Прибыль от продаж составила 177 млрд рублей, тогда как годом ранее был убыток от продаж в 47 млрд рублей.

Далее отрицательное сальдо прочих расходов и доходов уменьшилось в три раза - до 156 млрд рублей с 480 млрд рублей годом ранее.

"Газпром" рассчитывает дивиденды из консолидированной прибыли группы по международным стандартам (МСФО), куда помимо газового бизнеса также входит нефтяной, энергетический и СПГ-дивизионы. Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи.

Газпром СПГ
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