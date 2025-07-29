Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2025 г. свыше 22%

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк сохранил прогноз по рентабельности капитала (ROE) на 2025 год в размере свыше 22%, следует из презентации банка.

Прогноз по чистой процентной марже на 2025 год повышен до более 5,8% с более 5,6% ранее.

Стоимость риска в 2025 году по-прежнему ожидается в районе 1,5%, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

Банк также оставил неизменным прогноз по достаточности общего капитала Н20.0 на текущий год - свыше 13,3%.

Отношение операционных расходов к доходам в 2025 году по-прежнему ожидается в районе 30-32%.

Банк сохранил прогноз по росту чистых комиссионных доходов на 2025 год на уровне 7-10%.