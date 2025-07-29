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В Сбере считают нулевой вероятность понижения прогноза по рентабельности капитала на 2025 г.

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбер оценивает вероятность понижения прогноза по рентабельности капитала (ROE) на 2025 год на нулевом уровне, рассчитывает заработать больше чистой прибыли, чем в 2024 году, заявил зампред правления, финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

Ранее во вторник банк сообщил о сохранении прогноза по ROE на 2025 год в размере свыше 22%.

"Мы оставили неизменным целевое значение по рентабельности капитала и наш прогноз 22%, и это, соответственно, в нашей стратегии. И я думаю, что ноль процентов вероятность, что мы в этом году снизим в качестве прогноза. При этом повышать ее мы не планируем", - сказал Скворцов.

"Означает ли это, что и прибыль чистая будет больше, чем в 2024 году? Да. Это означает, что мы по-прежнему должны заработать больше для того, чтобы выполнить 22%. Если мы не нарастим прибыль, то мы никак не можем выйти на целевой уровень", - добавил он.

Чистая прибыль Сбера по МСФО в 2024 году выросла на 4,8% - до 1 трлн 580,3 млрд руб.

Сбербанк Тарас Скворцов
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