Поиск

Baker Hughes купит Chart Industries за $13,6 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания Baker Hughes Co. сообщила, что купит американскую Chart Industries Inc. за $13,6 млрд. Baker Hughes заплатит $210 за акцию Chart. Это на 22% выше их стоимости на закрытие рынка в понедельник.

Chart - поставщик высокотехнологичных продуктов и систем, находящих широкое применение в сфере низкотемпературного и криогенного хранения. Ее решения используются, в частности, в сфере чистой энергетики.

Выручка Chart в 2024 году составила $4,2 млрд, скорректированная EBITDA - $1 млрд. Chart управляет 65 производственными предприятиями и свыше 50 сервисными центрами по всему миру.

Советы директоров Baker Hughes и Chart одобрили сделку и рассчитывают закрыть ее к середине 2026 года. Совет директоров Chart рекомендовал акционерам поддержать ее.

В июне Chart объявила о слиянии с Flowserve Corp., в результате которого была бы создана компания стоимостью порядка $19 млрд. Это соглашение на данный момент расторгнуто, сообщала ранее Financial Times со ссылкой на источники.

Baker Hughes Chart Industries Chart США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Brent подешевела до $70 за баррель

Brent подешевела до $70 за баррель

Биржевая цена Аи-92 ускорила снижение и идет вниз третью торговую сессию

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

Греф заявил об обеспокоенности ситуацией с ипотекой из-за жесткого регулирования

У Сбербанка ситуация по стоимости риска близка к пику

Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2025 г. свыше 22%

Сбер сохранил прогноз по рентабельности капитала на 2025 г. свыше 22%

Сбербанк в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО до 859 млрд рублей

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

"Главпродукт" перешел в собственность РФ

Нефть Brent подешевела до $69,92 за баррель

Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6839 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2322 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана414 материалов
Задержание Павла Дурова во ФранцииЗадержание Павла Дурова во Франции42 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ61 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России88 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе441 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });