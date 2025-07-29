Baker Hughes купит Chart Industries за $13,6 млрд

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Нефтесервисная компания Baker Hughes Co. сообщила, что купит американскую Chart Industries Inc. за $13,6 млрд. Baker Hughes заплатит $210 за акцию Chart. Это на 22% выше их стоимости на закрытие рынка в понедельник.

Chart - поставщик высокотехнологичных продуктов и систем, находящих широкое применение в сфере низкотемпературного и криогенного хранения. Ее решения используются, в частности, в сфере чистой энергетики.

Выручка Chart в 2024 году составила $4,2 млрд, скорректированная EBITDA - $1 млрд. Chart управляет 65 производственными предприятиями и свыше 50 сервисными центрами по всему миру.

Советы директоров Baker Hughes и Chart одобрили сделку и рассчитывают закрыть ее к середине 2026 года. Совет директоров Chart рекомендовал акционерам поддержать ее.

В июне Chart объявила о слиянии с Flowserve Corp., в результате которого была бы создана компания стоимостью порядка $19 млрд. Это соглашение на данный момент расторгнуто, сообщала ранее Financial Times со ссылкой на источники.