Акционеры Chart Industries поддержали покупку их компании со стороны Baker Hughes

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Большинство акционеров Chart Industries Inc. проголосовали за продажу своей компании нефтесервисной Baker Hughes Co. за $13,6 млрд, сообщила Chart.

Сделка была анонсирована в июле. В рамках продажи акционеры Chart Industries получат $210 за акцию своей компании. Закрытие сделки ожидается в середине 2026 года.

Chart является поставщиком высокотехнологичных продуктов и систем, находящих широкое применение в сфере низкотемпературного и криогенного хранения. Ее решения используются, в частности, в сфере чистой энергетики. Выручка компании в 2024 году составила $4,2 млрд, скорректированная EBITDA - $1 млрд.