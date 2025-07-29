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Сбербанк ждет ослабления курса до 90 руб./$ к концу 2025 года

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк ждет ослабления курса к концу 2025 года до 90 рублей за доллар США, квартал назад ожидания были на уровне 100 рублей за доллар, заявил зампред правления, финансовый директор банка Тарас Скворцов на конференц-звонке.

"Наш прогноз, что в целом по 2025 году рубль будет, наверное, порядка 90 рублей к концу года. Примерно уровень такой мы сегодня видим. Если взять еще квартал назад, то мы ожидали скорее 100 рублей", - сказал Скворцов.

Он отметил влияние ряда фундаментальных факторов на курс, в том числе снижающегося импорта.

Ослабление курса рубля в последние дни, по мнению финдиректора Сбера, связано с геополитикой. "Трудно сейчас сказать, насколько именно эта волна перерастет во что-то или остановится", - добавил он.

Он подчеркнул, что многие аналитики считают текущий курс рубля переукреплённым.

"И мы в своих прогнозах ориентируемся на то, что во втором полугодии все-таки рубль будет определенным образом ослабляться. Это видно и по котировкам, которые есть сегодня на рынке", - отметил Скворцов.

Официальный курс ЦБ РФ на 29 июля составляет 79,58 рубля за доллар и 93,21 рубля за евро.

Сбербанк Тарас Скворцов
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