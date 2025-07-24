Рубль ускорил падение в паре с юанем, опустившись до минимумов за два месяца

Фото: Алексей Кузнецов/"Интерфакс"

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Российский рубль ускорил падение в паре с юанем на дневных торгах Московской биржи в четверг, опустившись до минимумов за два месяца, отыгрывая как итоги третьего раунда российско-украинских переговоров, состоявшихся накануне в Стамбуле, так и ожидания снижения ключевой ставки ЦБ.

Курс китайской валюты в ходе торгов 24 июля достигал отметки 11,1485 руб., что на 20,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов и является максимальным значением биржевого курса июня к рублю с 21 мая текущего года. Китайская валюта при этом оказалась на 18,92 коп. выше уровня действующего официального курса.

Банк России в пятницу будет выбирать между шагами снижения ключевой ставки на 100, 200 и 300 базисных пунктов - до 19%, 18% или даже 17% годовых, считают аналитики. Большинство экспертов полагает, что в итоге регулятор выберет середину и снизит ставку на 200 базисных пунктов.

Росстат зафиксировал снижение потребительских цен в России за неделю с 15 по 21 июля до 0,05% после роста на 0,02% с 8 по 14 июля. Недельная дефляция в РФ зафиксирована впервые с начала сентября 2024 года. Годовая инфляция в РФ на 21 июля, исходя из расчетов на основе данных Росстата, замедлилась до 9,17% с 9,34% на 14 июля (и 9,40% на конец июня), если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ).

"На фоне замедления годовой инфляции и первой с осени 2024 года недельной дефляции регулятор в пятницу наверняка снизит ставку, причем сразу больше чем на 100 базисных пунктов, - полагает эксперт БКС Экспресс Михаил Зельцер. - Базовый прогноз - минус 200 базисных пунктов, до 18% годовых. К концу года прогнозируем снижение стоимости фондирования до 14%, то есть на каждом заседании, но неравномерно".

Решение ЦБ РФ снизить ключевую ставку, по мнению Зельцера, приведет к скачку валютной волатильности и может стать разворотным моментом для динамики иностранных валют, которые в последние месяцы преимущественно снижались к рублю.

Позиции России и Украины, изложенные в проектах меморандумов, которыми стороны обменялись ранее, обсуждались на третьем переговорном раунде - они достаточно далеки друг от друга, заявил глава переговорной группы РФ в Стамбуле Владимир Мединский. "Мы долго обсуждали позиции, изложенные нашими сторонами в меморандумах, переданных в прошлый раз. Позиции достаточно далеки друг от друга", - сказал Мединский журналистам в Стамбуле по итогам третьего раунда переговоров с Украиной. Он добавил, что стороны договорились продолжить контакты "как на уровне делегаций, так и, мы надеемся, оперативно на уровне рабочих групп".

Мединский также выразил надежду, что четвертый раунд переговоров с Украиной состоится. "Мы надеемся, что будет", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по завершении третьего раунда переговоров в Стамбуле.

По словам Мединского, для возможной встречи президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского необходимо проработать условия соглашения, эта встреча должна быть соответствующим образом подготовлена, и тогда она будет иметь смысл. "Встречаться для того, чтобы с нуля, заново все это обсуждать, не имеет смысла", - подчеркнул Мединский.