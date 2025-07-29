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Procter & Gamble увеличила квартальную выручку лучше прогноза

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, зафиксировала рост чистой прибыли и выручки в четвертом финансовом квартале, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

За квартал, который завершился 30 июня, чистая прибыль компании составила $3,62 млрд, или $1,48 на акцию, по сравнению с $3,14 млрд, или $1,27 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,48 на акцию с $1,4 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных Visible Alpha аналитиков на уровне $1,43 на акцию.

Квартальная выручка P&G увеличилась до $20,9 млрд с $20,53 млрд в четвертом квартале предыдущего фингода. Эксперты в среднем ожидали, что этот показатель составит $20,83 млрд.

Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в минувшем квартале составил 2%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в апреле-июне не изменились в годовом выражении. Тем временем продажи товаров для здоровья, товаров для детей и личной гигиены, товаров для домашних животных и хозяйственных товаров повысились на 2%.

По итогам всего фингода чистая прибыль P&G увеличилась на 7%, до $15,97 млрд, или $6,51 в расчете на акцию. Выручка при этом практически не изменилась и составила $84,28 млрд.

Согласно прогнозу компании, в текущем фингоду ее скорректированная прибыль составит $6,83-7,09 на акцию. P&G ожидает повышения выручки в этом фингоду на 1-5% и прогнозирует органический рост на 0-4%.

Акции компании дорожают на 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 6,3%, до $368,35 млрд.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в Цинциннати. Сейчас в портфеле компании десяток продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются почти в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.

Procter & Gamble США
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