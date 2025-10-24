Procter & Gamble увеличила квартальную чистую прибыль и выручку

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Американская Procter & Gamble Co. (P&G), крупнейший в мире производитель потребительских товаров, в первом финансовом квартале увеличила чистую прибыль на 20%, выручку - на 3%, при этом скорректированная прибыль и выручка превзошли ожидания аналитиков.

За квартал, который завершился 30 сентября, чистая прибыль компании составила $4,75 млрд, или $1,95 на акцию, против $3,96 млрд, или $1,61 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов увеличилась до $1,99 на акцию с $1,93 на акцию годом ранее, превысив консенсус-прогноз опрошенных LSEG аналитиков на уровне $1,9 на акцию.

Квартальная выручка P&G увеличилась до $23,39 млрд с $21,74 млрд в первом квартале предыдущего фингода. Эксперты в среднем ожидали, что этот показатель составит $22,18 млрд.

Органический рост выручки (без учета покупки/продажи активов и изменения курсов обмена валют) в минувшем квартале составил 2%.

Продажи косметических и парфюмерных средств P&G в июле-сентябре повысились на 6% в годовом выражении, товаров для здоровья - на 2%, хозяйственных товаров и товаров для детей и личной гигиены - на 1%, товаров для бритья - на 5%.

P&G по-прежнему ожидает, что в текущем фингоду ее скорректированная прибыль составит $6,83-7,09 на акцию, выручка повысится на 1-5%, а ее органический рост составит 0-4%.

Procter & Gamble начала деятельность в 1837 году как небольшой семейный бизнес по производству мыла и свечей в Цинциннати. Сейчас портфель компании состоит из 10 продуктовых категорий и около 65 торговых марок, которые продаются примерно в 70 странах.

Основные направления деятельности P&G - производство потребительских товаров в следующих основных категориях: косметические и парфюмерные средства, товары личной гигиены, хозяйственные товары, товары для здоровья, средства для ухода за детьми, а также бритвенные принадлежности. Среди наиболее известных торговых марок Pampers, Tide, Ariel, Fairy, Always, Lenor, Oral-B, Olay, Tampax, Old Spice, Pantene, Head & Shoulders, Fusion, Gillette, Mach3, Venus, Braun.