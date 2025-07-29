Union Pacific и Norfolk Southern объединятся в крупнейшего ж/д оператора США

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Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Американские железнодорожные операторы Union Pacific Corp. и Norfolk Southern Corp. договорились об объединении и создании первой в США трансконтинентальной железной дороги.

Новая компания будет управлять более чем 50 тысячами миль железных дорог (80,5 тысячи километров), которые проходят через 43 штата - от восточного до западного побережья, соединяя в том числе около 100 портов, заявила Union Pacific.

"Это объединение преобразует цепочку поставок США, высвободит потенциал американской промышленности и создаст новые источники экономического роста и возможности для трудоустройства, что позволит сохранить рабочие места в профсоюзах", - отмечается в пресс-релизе.

Сейчас ни один железнодорожный оператор не имеет сети, проходящей от побережья до побережья США.

По условиям соглашения Union Pacific заплатит по $320 за акцию Norfolk Southern денежными средствами и собственными акциями. Это представляет собой премию в 25% к цене бумаг Norfolk Southern на закрытие торгов 16 июля, когда в СМИ появились сообщения о слиянии компаний.

Рыночная стоимость объединенной компании оценивается более чем в $250 млрд.

Union Pacific в настоящее время является крупнейшим железнодорожным оператором в Северной Америке по объему выручки ($24,3 млрд в год), Norfolk Southern занимает пятую позицию ($12,1 млрд).