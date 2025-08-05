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Объем сделок M&A в мире в январе-июле достиг рекорда за четыре года

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Объем сделок по слияниям и поглощениям (M&A) в мире в январе-июле составил $2,6 трлн, что является максимальным показателем за последние четыре года, в том числе из-за всплеска активности в сфере искусственного интеллекта.

По данным Dealogic, суммарная стоимость сделок была на 28% больше показателя за аналогичный период прошлого года, хотя их количество было на 16% меньше. Это было обусловлено несколькими мегасделками на сумму более $10 млрд, в том числе приобретение железнодорожным оператором Union Pacific Corp. конкурента Norfolk Southern за $85 млрд.

Такие показатели принесли облегчение банкирам, которые начали год с ожиданий, что приход Дональда Трампа приведет к волне консолидации, но вместо этого торговая и геополитическая неопределенность заставили компании взять паузу.

"Сейчас мы видим, что обоснование сделок в значительной степени мотивировано экономическим подъемом, и их число растет, - заявил руководитель отдела стратегии и транзакций Global Financial Services EY Андре Вейссид агентству Reuters. - Будь то искусственный интеллект или изменение нормативно-правовой базы, мы видим, что наши клиенты не хотят отставать в этой гонке, и это стимулирует активность".

"Люди привыкли к царящей неопределенности, а может быть, непредсказуемость после выборов в США просто стала более предсказуемой", - отмечает руководитель группы корпоративного права Slaughter and May Саймон Николс.

В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) крупнейшей сделкой стала покупка американским разработчиком решений в сфере кибербезопасности Palo Alto Networks израильской CyberArk Software за $25 млрд.

В число крупных сделок вошли также покупка фондом прямых инвестиций Sycamore Partners американской аптечной сети Walgreens Boots Alliance примерно за $10 млрд. Кроме того, южнокорейская Samsung Electronics Co. купила за $1,7 млрд германскую FlaktGroup Holding GmbH, выпускающую системы отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC), в том числе для охлаждения дата-центров.

Dealogic
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