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Трамп не ждет негатива для нефтяного сектора от будущих санкций против России

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не думает, что планируемые им пошлины и другие меры против России окажут негативное влияние на нефтяной сектор.

"Я не беспокоюсь об этом", - ответил он на вопрос о том, беспокоит ли его, что меры против России могут повлиять на ситуацию на нефтяном рынке.

Трамп подчеркнул, что у США много собственной нефти, и, в случае необходимости, местные компании всегда "могут поднажать" в том, что касается добычи.

Президент также сказал, что его новый дедлайн для России по украинскому урегулированию наступит через 10 дней. После этого США введут обещанные пошлины "и другие меры" против России, но сам Трамп не знает, повлияют ли они на Россию.

Ранее на этой неделе он заявил, что намерен сократить озвученный изначально срок дедлайна в 50 дней.

Дональд Трамп США
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